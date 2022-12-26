https://ria.ru/20221226/sberbank-1841455716.html
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов - РИА Новости, 26.12.2022
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов
Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:43
2022-12-26T16:43
2022-12-26T16:43
экономика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Сейчас проводим эксперимент, у нас одновременно 5 моделей банкоматов китайского производителя, с которыми мы экспериментируем. По-разному идут эти эксперименты, мы очень скрупулезно относимся к новой технике, с которой будут взаимодействовать наши клиенты. В начале года планируем их в пилотном режиме установить, попробовать после того, как они пройдут все тестирование в нашей лаборатории", - сказал он в ходе пресс-конференции. Ведяхин в сентябре говорил, что Сбербанк в первом квартале следующего года запустит эксперимент с использованием китайских банкоматов для оценки их работоспособности. В начале сентября Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, банк оснастит все устройства российским программным обеспечением на базе системы Linux.
https://ria.ru/20221226/sberbank-1841435676.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, россия
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Россия
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов
Сбербанк готовится протестировать пять моделей банкоматов китайского производства
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Сейчас проводим эксперимент, у нас одновременно 5 моделей банкоматов китайского производителя, с которыми мы экспериментируем. По-разному идут эти эксперименты, мы очень скрупулезно относимся к новой технике, с которой будут взаимодействовать наши клиенты. В начале года планируем их в пилотном режиме установить, попробовать после того, как они пройдут все тестирование в нашей лаборатории", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Ведяхин в сентябре говорил, что Сбербанк в первом квартале следующего года запустит эксперимент с использованием китайских банкоматов для оценки их работоспособности. В начале сентября Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, банк оснастит все устройства российским программным обеспечением на базе системы Linux.