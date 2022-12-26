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Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов - РИА Новости, 26.12.2022
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Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов - РИА Новости, 26.12.2022
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов
Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:43
2022-12-26T16:43
экономика
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Сейчас проводим эксперимент, у нас одновременно 5 моделей банкоматов китайского производителя, с которыми мы экспериментируем. По-разному идут эти эксперименты, мы очень скрупулезно относимся к новой технике, с которой будут взаимодействовать наши клиенты. В начале года планируем их в пилотном режиме установить, попробовать после того, как они пройдут все тестирование в нашей лаборатории", - сказал он в ходе пресс-конференции. Ведяхин в сентябре говорил, что Сбербанк в первом квартале следующего года запустит эксперимент с использованием китайских банкоматов для оценки их работоспособности. В начале сентября Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, банк оснастит все устройства российским программным обеспечением на базе системы Linux.
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экономика, технологии, сбербанк россии, россия
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Россия
16:43 26.12.2022
 
Сбербанк протестирует пять моделей китайских банкоматов

Сбербанк готовится протестировать пять моделей банкоматов китайского производства

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты лаборатории Сбербанка изучают 5 моделей банкоматов китайского производства, после чего банк будет готов их протестировать, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Сейчас проводим эксперимент, у нас одновременно 5 моделей банкоматов китайского производителя, с которыми мы экспериментируем. По-разному идут эти эксперименты, мы очень скрупулезно относимся к новой технике, с которой будут взаимодействовать наши клиенты. В начале года планируем их в пилотном режиме установить, попробовать после того, как они пройдут все тестирование в нашей лаборатории", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Ведяхин в сентябре говорил, что Сбербанк в первом квартале следующего года запустит эксперимент с использованием китайских банкоматов для оценки их работоспособности. В начале сентября Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, банк оснастит все устройства российским программным обеспечением на базе системы Linux.
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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