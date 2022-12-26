https://ria.ru/20221226/sberbank-1841435676.html

В Сбербанке рассказали об открытии филиала в Китае

В Сбербанке рассказали об открытии филиала в Китае - РИА Новости, 26.12.2022

В Сбербанке рассказали об открытии филиала в Китае

Сбербанк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу 2023 года, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:52

2022-12-26T15:52

2022-12-26T16:22

китай

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу 2023 года, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин."Надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае. Обычно это занимает полтора-два года, но вот надеемся, что к концу 2023 года у нас уже будет филиал в этой стане", - сказал Ведяхин.Он добавил, что сейчас банк активно коммуницирует с ЦБ Китая. "Туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве", - заключил Ведяхин.В ноябре Ведяхин, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае, говорил, что "мы "бьемся" с Народным банком Китая". Из его слов следовало, что Сбербанк обсуждает с ЦБ Китая открытие филиала в этой стране. Ранее - в сентябре - он говорил в интервью "Известиям", что банк надеется открыть в Китае филиал. Представительство в этой стране у банка уже есть.

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

китай

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китай, сбербанк россии, экономика