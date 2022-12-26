https://ria.ru/20221226/samolet-1841526555.html
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 26.12.2022
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета
Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:39
2022-12-26T21:39
2022-12-26T21:39
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:19:960:559_1920x0_80_0_0_80f7cf64972ff3e4c20315c94cee0a0c.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d4c4c7ad14209b76e5f8b188787c90af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, правительство рф
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия, Правительство РФ
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета
Правительство выделит ОАК 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета