https://ria.ru/20221226/samolet-1841526555.html

ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета

ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 26.12.2022

ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета

Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:39

2022-12-26T21:39

2022-12-26T21:39

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

россия

правительство рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

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объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, правительство рф