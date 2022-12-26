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ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 26.12.2022
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ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 26.12.2022
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета
Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:39
2022-12-26T21:39
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - говорится в документе.
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, правительство рф
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия, Правительство РФ
21:39 26.12.2022
 
ОАК выделят 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета

Правительство выделит ОАК 900 миллионов рублей на создание дальнемагистрального самолета

© Фото : РостехСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Ростех
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ в 2023 году выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - говорится в документе.
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:19Новое оружие России
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РоссияПравительство РФ
 
 
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