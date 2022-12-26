https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841509967.html

Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление

Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление - РИА Новости, 26.12.2022

Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти токсикологические исследование у грузинских экспертов для проверки информации о его возможном отравлении, РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:48

2022-12-26T19:48

2022-12-26T19:48

в мире

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:115:2613:1585_1920x0_80_0_0_79d8ce9e7d8861544b39e80dbcf42628.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти токсикологические исследование у грузинских экспертов для проверки информации о его возможном отравлении, только если образцы будут отправлены в зарубежную клинику и в процессе будет участвовать специалист со стороны политика, заявил адвокат Илия Ломия. Саакашвили выражает недоверие грузинским экспертам из Национального бюро экспертизы и отказывается сдавать кровь для проведения токсикологического исследования. Ранее его адвокаты сообщали, что отравление тяжелыми металлами в организме политика было выявлено независимыми врачами при аппарате омбудсмена и зарубежными медиками. При этом в пенитенциарной службе сообщили, что согласно отчетам этих же врачей, показатели отравляющих веществ в организме бывшего президента не превышают норму. "Он согласится на проведение экспертизы только в том случае, если образцы будут отправлены за границу и в процессе будет задействован собственный эксперт", - сказал Ломия журналистам. Правозащитник утверждает, что на самом деле национальное бюро экспертизы в Грузии не имеет возможности провести токсикологическое исследование, что наводит на подозрения в объективности грузинских экспертов. Глава минздрава Зураб Азарашвили сообщил ранее в понедельник, что у государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, а у бюро экспертизы есть все условия для проведения токсикологических исследований, если пациент согласится сдать образцы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841380403.html

https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840501800.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия