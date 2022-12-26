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Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление - РИА Новости, 26.12.2022
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Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление
Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление - РИА Новости, 26.12.2022
Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти токсикологические исследование у грузинских экспертов для проверки информации о его возможном отравлении, РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:48
2022-12-26T19:48
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти токсикологические исследование у грузинских экспертов для проверки информации о его возможном отравлении, только если образцы будут отправлены в зарубежную клинику и в процессе будет участвовать специалист со стороны политика, заявил адвокат Илия Ломия. Саакашвили выражает недоверие грузинским экспертам из Национального бюро экспертизы и отказывается сдавать кровь для проведения токсикологического исследования. Ранее его адвокаты сообщали, что отравление тяжелыми металлами в организме политика было выявлено независимыми врачами при аппарате омбудсмена и зарубежными медиками. При этом в пенитенциарной службе сообщили, что согласно отчетам этих же врачей, показатели отравляющих веществ в организме бывшего президента не превышают норму. "Он согласится на проведение экспертизы только в том случае, если образцы будут отправлены за границу и в процессе будет задействован собственный эксперт", - сказал Ломия журналистам. Правозащитник утверждает, что на самом деле национальное бюро экспертизы в Грузии не имеет возможности провести токсикологическое исследование, что наводит на подозрения в объективности грузинских экспертов. Глава минздрава Зураб Азарашвили сообщил ранее в понедельник, что у государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, а у бюро экспертизы есть все условия для проведения токсикологических исследований, если пациент согласится сдать образцы. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841380403.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Грузия
19:48 26.12.2022
 
Саакашвили назвал условие, при котором сдаст тест на отравление

Адвокат: Саакашвили готов сдать тесты на отравление, только если их отправят за границу

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти токсикологические исследование у грузинских экспертов для проверки информации о его возможном отравлении, только если образцы будут отправлены в зарубежную клинику и в процессе будет участвовать специалист со стороны политика, заявил адвокат Илия Ломия.
Саакашвили выражает недоверие грузинским экспертам из Национального бюро экспертизы и отказывается сдавать кровь для проведения токсикологического исследования. Ранее его адвокаты сообщали, что отравление тяжелыми металлами в организме политика было выявлено независимыми врачами при аппарате омбудсмена и зарубежными медиками. При этом в пенитенциарной службе сообщили, что согласно отчетам этих же врачей, показатели отравляющих веществ в организме бывшего президента не превышают норму.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:21
В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили
"Он согласится на проведение экспертизы только в том случае, если образцы будут отправлены за границу и в процессе будет задействован собственный эксперт", - сказал Ломия журналистам.
Правозащитник утверждает, что на самом деле национальное бюро экспертизы в Грузии не имеет возможности провести токсикологическое исследование, что наводит на подозрения в объективности грузинских экспертов.
Глава минздрава Зураб Азарашвили сообщил ранее в понедельник, что у государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, а у бюро экспертизы есть все условия для проведения токсикологических исследований, если пациент согласится сдать образцы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили на экране монитора во время заседания суда в Тбилиси. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 12:45
Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке
 
В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГрузия
 
 
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