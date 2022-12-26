13:21 26.12.2022 (обновлено: 13:23 26.12.2022)
В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили
Акция с требованием помиловать Саакашвили прошла у дома президента Грузии Зурабишвили
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Представители разных неправительственных организаций провели в понедельник у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили акцию с требованием помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
"Мы собрались у дома президента, чтобы напомнить ей, что она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь. Но Зурабишвили спряталась от нас, мы продолжим протесты", - заявил в эфире телекомпании один из участников акции.
Лозунг акции в защиту Саакашвили - "Не убивайте президента". Протесты регулярно проходят как у дома Зурабишвили, так и у ее резиденции. Очередная акция запланирована вечером в понедельник.
В парламенте Грузии уже несколько дней продолжает голодовку депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе, других голодающих оппозиционеров доставили в больницу. Оппозиционеры требуют, чтобы суд удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и разрешил Саакашвили продолжить лечение в заграничной клинике. Очередное заседание по данному делу назначено в горсуде 29 декабря.
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Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья экс-президента. Они сообщали, что у Саакашвили выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, что указывает на возможное отравление.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.