https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841380403.html

В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили

В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили - РИА Новости, 26.12.2022

В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили

Представители разных неправительственных организаций провели в понедельник у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили акцию с требованием помиловать бывшего... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:21

2022-12-26T13:21

2022-12-26T13:23

в мире

михаил саакашвили

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Представители разных неправительственных организаций провели в понедельник у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили акцию с требованием помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". Лозунг акции в защиту Саакашвили - "Не убивайте президента". Протесты регулярно проходят как у дома Зурабишвили, так и у ее резиденции. Очередная акция запланирована вечером в понедельник. В парламенте Грузии уже несколько дней продолжает голодовку депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе, других голодающих оппозиционеров доставили в больницу. Оппозиционеры требуют, чтобы суд удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и разрешил Саакашвили продолжить лечение в заграничной клинике. Очередное заседание по данному делу назначено в горсуде 29 декабря. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья экс-президента. Они сообщали, что у Саакашвили выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, что указывает на возможное отравление. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840501800.html

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754856.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, михаил саакашвили, грузия, саломе зурабишвили