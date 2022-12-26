https://ria.ru/20221226/rubl-1841389362.html

В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля

В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля - РИА Новости, 26.12.2022

В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:43

2022-12-26T13:43

2022-12-26T19:19

экономика

цены на нефть

алексей заботкин

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе.По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые десять процентов движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента."Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — объяснил Заботкин.При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, резюмировал зампредседателя ЦБ.На прошлой неделе Минэкономразвития выпустило обзор "О текущей ценовой ситуации". Специалисты заявили, что инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% за счет снижения темпов роста стоимости плодоовощной продукции. На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%.

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)