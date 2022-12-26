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В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля - РИА Новости, 26.12.2022
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В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля
В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля - РИА Новости, 26.12.2022
В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:43
2022-12-26T19:19
экономика
цены на нефть
алексей заботкин
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе.По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые десять процентов движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента."Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — объяснил Заботкин.При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, резюмировал зампредседателя ЦБ.На прошлой неделе Минэкономразвития выпустило обзор "О текущей ценовой ситуации". Специалисты заявили, что инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% за счет снижения темпов роста стоимости плодоовощной продукции. На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%.
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экономика, цены на нефть, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Алексей Заботкин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:43 26.12.2022 (обновлено: 19:19 26.12.2022)
 
В Центробанке назвали причину декабрьского ослабления рубля

Зампред Центробанка Заботкин объяснил текущее ослабление рубля снижением цен на нефть

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе.
По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые десять процентов движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента.
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"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — объяснил Заботкин.
При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, резюмировал зампредседателя ЦБ.
На прошлой неделе Минэкономразвития выпустило обзор "О текущей ценовой ситуации". Специалисты заявили, что инфляция в России в годовом выражении на 19 декабря замедлилась до 12,35%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,15% за счет снижения темпов роста стоимости плодоовощной продукции. На остальные продукты питания сохранилась дефляция на уровне 0,07%.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлексей ЗаботкинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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