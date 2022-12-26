https://ria.ru/20221226/rozhdestvo-1841340728.html

Путин в Рождество традиционно посетит богослужение

Путин в Рождество традиционно посетит богослужение - РИА Новости, 26.12.2022

Путин в Рождество традиционно посетит богослужение

Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:15

2022-12-26T12:15

2022-12-26T12:40

религия

владимир путин

россия

дмитрий песков

общество

рождество христово

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Рождество (глава государства) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году", - сказал он.Президент РФ каждый год встречает Рождество в одном из храмов, часто отправляется в регионы.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841121094.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, рождество христово