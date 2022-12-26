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Путин в Рождество традиционно посетит богослужение - РИА Новости, 26.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221226/rozhdestvo-1841340728.html
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение - РИА Новости, 26.12.2022
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение
Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:15
2022-12-26T12:40
религия
владимир путин
россия
дмитрий песков
общество
рождество христово
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Рождество (глава государства) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году", - сказал он.Президент РФ каждый год встречает Рождество в одном из храмов, часто отправляется в регионы.
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владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, рождество христово
Религия, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество, Рождество Христово
12:15 26.12.2022 (обновлено: 12:40 26.12.2022)
 
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин в Рождество традиционно посетит богослужение

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВладимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге
Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В Рождество (глава государства) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году", - сказал он.
Президент РФ каждый год встречает Рождество в одном из храмов, часто отправляется в регионы.
Посетители на рождественской ярмарке в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 08:00
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