https://ria.ru/20221226/rozhdestvo-1841340728.html
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение - РИА Новости, 26.12.2022
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение
Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:15
2022-12-26T12:15
2022-12-26T12:40
религия
владимир путин
россия
дмитрий песков
общество
рождество христово
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит богослужение, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Рождество (глава государства) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году", - сказал он.Президент РФ каждый год встречает Рождество в одном из храмов, часто отправляется в регионы.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841121094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, рождество христово
Религия, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество, Рождество Христово
12:15 26.12.2022 (обновлено: 12:40 26.12.2022)
Путин в Рождество традиционно посетит богослужение
Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин в Рождество традиционно посетит богослужение