https://ria.ru/20221226/reabilitatsiya-1841305802.html

Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана

Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана - РИА Новости, 26.12.2022

Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана

Решение о создании единой федеральной структуры по вопросам поддержки вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих может быть принято в ближайшее время,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:07

2022-12-26T11:07

2022-12-26T11:07

новгородская область

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841306906_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_d88f849069e5c518081438891cb2fdc5.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Решение о создании единой федеральной структуры по вопросам поддержки вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих может быть принято в ближайшее время, такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин. В начале декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил о необходимости создания в соцблоке правительства такого специального центра для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации. "Сейчас этот вопрос по поручению президента прорабатывается в правительстве. Безусловно, регионы тоже задействованы в этой работе, в том числе по линии Госсовета. Мы сформулировали на уровне комиссии предложения по организации этой работы", - рассказал Никитин в интервью РИА Новости. По его словам, поддержка военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации, должна быть комплексной. Помимо медицинской и социальной реабилитации, считает Никитин, должны быть предусмотрены льготы для военнослужащих и их семей по линии образования, дополнительные преференции при открытии бизнеса, беспроцентные кредиты. "Их жизнь должна стать проще - потому что героев надо поддерживать. Именно такие меры поддержки сейчас обсуждаются, прорабатываются на уровне правительства. Я думаю, в самое ближайшее время будет принято решение о такой комплексной федеральной системе. Возможно, в январе-феврале", - сказал губернатор. "Я думаю, это будет какое-то системное решение. Мне представляется, что это могла бы быть какая-то новая структура, созданная на базе правительства, например, и которая будет прицельно заниматься ветеранами. А в регионах можно открыть ее филиалы, подразделения. Мы гордимся своей страной, и никому не хочется повторять ошибки 1990-х годов, когда ребята из Чечни возвращались никому не нужные, и никто ими не занимался", - подчеркнул Никитин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 27 декабря.

https://ria.ru/20221219/nosachev-1839697828.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)