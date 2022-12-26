https://ria.ru/20221226/reabilitatsiya-1841305802.html
Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана
Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана - РИА Новости, 26.12.2022
Никитин: структура по реабилитации военнослужащих может быть скоро создана
Решение о создании единой федеральной структуры по вопросам поддержки вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих может быть принято в ближайшее время,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:07
2022-12-26T11:07
2022-12-26T11:07
новгородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Решение о создании единой федеральной структуры по вопросам поддержки вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих может быть принято в ближайшее время, такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин. В начале декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил о необходимости создания в соцблоке правительства такого специального центра для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации. "Сейчас этот вопрос по поручению президента прорабатывается в правительстве. Безусловно, регионы тоже задействованы в этой работе, в том числе по линии Госсовета. Мы сформулировали на уровне комиссии предложения по организации этой работы", - рассказал Никитин в интервью РИА Новости. По его словам, поддержка военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации, должна быть комплексной. Помимо медицинской и социальной реабилитации, считает Никитин, должны быть предусмотрены льготы для военнослужащих и их семей по линии образования, дополнительные преференции при открытии бизнеса, беспроцентные кредиты. "Их жизнь должна стать проще - потому что героев надо поддерживать. Именно такие меры поддержки сейчас обсуждаются, прорабатываются на уровне правительства. Я думаю, в самое ближайшее время будет принято решение о такой комплексной федеральной системе. Возможно, в январе-феврале", - сказал губернатор. "Я думаю, это будет какое-то системное решение. Мне представляется, что это могла бы быть какая-то новая структура, созданная на базе правительства, например, и которая будет прицельно заниматься ветеранами. А в регионах можно открыть ее филиалы, подразделения. Мы гордимся своей страной, и никому не хочется повторять ошибки 1990-х годов, когда ребята из Чечни возвращались никому не нужные, и никто ими не занимался", - подчеркнул Никитин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 27 декабря.
https://ria.ru/20221219/nosachev-1839697828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Решение о создании единой федеральной структуры по вопросам поддержки вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих может быть принято в ближайшее время, такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин.
В начале декабря президент России Владимир Путин
на встрече с членами СПЧ заявил о необходимости создания в соцблоке правительства такого специального центра для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации.
"Сейчас этот вопрос по поручению президента прорабатывается в правительстве. Безусловно, регионы тоже задействованы в этой работе, в том числе по линии Госсовета. Мы сформулировали на уровне комиссии предложения по организации этой работы", - рассказал Никитин в интервью РИА Новости.
По его словам, поддержка военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации, должна быть комплексной. Помимо медицинской и социальной реабилитации, считает Никитин, должны быть предусмотрены льготы для военнослужащих и их семей по линии образования, дополнительные преференции при открытии бизнеса, беспроцентные кредиты. "Их жизнь должна стать проще - потому что героев надо поддерживать. Именно такие меры поддержки сейчас обсуждаются, прорабатываются на уровне правительства. Я думаю, в самое ближайшее время будет принято решение о такой комплексной федеральной системе. Возможно, в январе-феврале", - сказал губернатор.
"Я думаю, это будет какое-то системное решение. Мне представляется, что это могла бы быть какая-то новая структура, созданная на базе правительства, например, и которая будет прицельно заниматься ветеранами. А в регионах можно открыть ее филиалы, подразделения. Мы гордимся своей страной, и никому не хочется повторять ошибки 1990-х годов, когда ребята из Чечни возвращались никому не нужные, и никто ими не занимался", - подчеркнул Никитин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 27 декабря.