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СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:29
2022-12-26T19:58
в мире
россия
германия
украина
федеральная разведывательная служба германии
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БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине."Согласно информации WDR и NDR, Карстен Л., среди прочего, по всей видимости, передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать", — сообщают телерадиокомпании. Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб.
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в мире, россия, германия, украина, федеральная разведывательная служба германии
В мире, Россия, Германия, Украина, Федеральная разведывательная служба Германии
15:29 26.12.2022 (обновлено: 19:58 26.12.2022)
 
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине

WDR: задержанный немецкий разведчик мог передавать России секретные сведения об Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине.
"Согласно информации WDR и NDR, Карстен Л., среди прочего, по всей видимости, передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать", — сообщают телерадиокомпании.
Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб.
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