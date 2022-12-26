https://ria.ru/20221226/razvedka-1841426831.html
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:29
2022-12-26T15:29
2022-12-26T19:58
в мире
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германия
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федеральная разведывательная служба германии
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БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине."Согласно информации WDR и NDR, Карстен Л., среди прочего, по всей видимости, передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать", — сообщают телерадиокомпании. Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб.
https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, федеральная разведывательная служба германии
В мире, Россия, Германия, Украина, Федеральная разведывательная служба Германии
15:29 26.12.2022 (обновлено: 19:58 26.12.2022)
СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
WDR: задержанный немецкий разведчик мог передавать России секретные сведения об Украине