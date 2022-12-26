https://ria.ru/20221226/razvedka-1841426831.html

СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине

СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине

Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:29

2022-12-26T15:29

2022-12-26T19:58

в мире

россия

германия

украина

федеральная разведывательная служба германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg

БЕРЛИН, 26 дек — РИА Новости. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине."Согласно информации WDR и NDR, Карстен Л., среди прочего, по всей видимости, передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать", — сообщают телерадиокомпании. Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб.

https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, украина, федеральная разведывательная служба германии