https://ria.ru/20221226/rastrata-1841426293.html

Глава красноярского НКО попал в СИЗО за растрату шести миллионов рублей

Глава красноярского НКО попал в СИЗО за растрату шести миллионов рублей - РИА Новости, 26.12.2022

Глава красноярского НКО попал в СИЗО за растрату шести миллионов рублей

Суд в Красноярске арестовал на два месяца генерального директора АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" Александра... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:23

2022-12-26T15:23

2022-12-26T15:23

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца генерального директора АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" Александра Граматунова, который присвоил 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. По данным следствия, в 2019 году фигурант использовал 6 миллионов рублей, принадлежавших некоммерческой организации, на оплату долга по своему кредиту. "Сегодня с учетом позиции прокуратуры... Граматунову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 февраля", - сообщила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении (растрате). Его расследование поставлено на контроль прокуратуры. АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания", или центр "Мой бизнес", помогает местным бизнесменам получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности по принципу "одного окна". Среди основных направлений - финансовая поддержка в рамках государственной программы "Микрофинансирование"; сопровождение тендеров, закупок; содействие в поиске партнеров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки

https://ria.ru/20221226/zemlya-1841419963.html

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происшествия, красноярск, россия