https://ria.ru/20221226/putin-1841455326.html
Деятельность Путина одобряют 74 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Деятельность Путина одобряют 74 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 26.12.2022
Деятельность Путина одобряют 74 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Больше половины (78%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти столько же (74%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:42
2022-12-26T16:42
2022-12-26T16:42
общество
владимир путин
россия
вциом
валерий федоров
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Больше половины (78%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти столько же (74%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В декабре на вопрос, одобряют они или не одобряют деятельность президента РФ, 74% сообщили, что одобряют, 16% - не одобряют, 10% - затруднились с ответом. На вопрос про доверие 78% сообщили, что безусловно доверяют Путину, 18% - скорее не доверяют, 4% - затруднились с ответом. Средний уровень доверия главе государства в 2022 году составил 78%, это отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и Центра политической конъюнктуры на тему: "Политические итоги 2022 года" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, по данным на ноябрь, каждого второго россиянина (54%) устраивает внешняя политика, проводимая властями РФ, 18% сообщили, что их отчасти устраивает, отчасти не устраивает внешняя политика, 21% ответил, что в целом не устраивает, 7% затруднились с ответом. Индекс удовлетворенности внешней политикой составил 51. Также у россиян спросили их мнение относительно внутренней политики. В ноябре проводимая властями внутренняя политика устраивала 43% россиян, отчасти устраивала, отчасти нет 29% россиян, 22% сообщили, что в целом не устраивает, 6% затруднились с ответом. Индекс удовлетворенности внутренней политикой составил 50. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) с января по декабрь 2022 года среди 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221226/itogi-1841432842.html
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, вциом, валерий федоров
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ, Валерий Федоров
Деятельность Путина одобряют 74 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 74 процента россиян одобряют деятельность Путина, 78 процентов доверяют ему
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Больше половины (78%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти столько же (74%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
В декабре на вопрос, одобряют они или не одобряют деятельность президента РФ, 74% сообщили, что одобряют, 16% - не одобряют, 10% - затруднились с ответом. На вопрос про доверие 78% сообщили, что безусловно доверяют Путину, 18% - скорее не доверяют, 4% - затруднились с ответом.
Средний уровень доверия главе государства в 2022 году составил 78%, это отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и Центра политической конъюнктуры на тему: "Политические итоги 2022 года" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, по данным на ноябрь, каждого второго россиянина (54%) устраивает внешняя политика, проводимая властями РФ, 18% сообщили, что их отчасти устраивает, отчасти не устраивает внешняя политика, 21% ответил, что в целом не устраивает, 7% затруднились с ответом. Индекс удовлетворенности внешней политикой составил 51.
Также у россиян спросили их мнение относительно внутренней политики. В ноябре проводимая властями внутренняя политика устраивала 43% россиян, отчасти устраивала, отчасти нет 29% россиян, 22% сообщили, что в целом не устраивает, 6% затруднились с ответом. Индекс удовлетворенности внутренней политикой составил 50.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) с января по декабрь 2022 года среди 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.