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Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/punkty-1841398435.html
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР
Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:01
2022-12-26T14:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
славянск
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства. В МО РФ добавили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 79 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, славянск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Славянск
14:01 26.12.2022
 
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР

Минобороны: российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В МО РФ добавили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 79 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСлавянск
 
 
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