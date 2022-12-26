https://ria.ru/20221226/punkty-1841398435.html

Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР

Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022

Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:01

2022-12-26T14:01

2022-12-26T14:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

славянск

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства. В МО РФ добавили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 79 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

славянск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, славянск