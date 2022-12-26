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Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР
Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:01
2022-12-26T14:01
2022-12-26T14:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
славянск
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации бригады украинских военных и иностранных наемников в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства. В МО РФ добавили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 79 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
славянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, славянск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Славянск
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в ДНР
Минобороны: российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в ДНР