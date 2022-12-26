СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести
СПЧ призвал изучить меры поддержки семей бойцов, пропавших без вести в ходе спецоперации
БМП с военнослужащими ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова.
"Мы увидели вопрос семей пропавших без вести - это один из вопросов, когда семья практически не знает, куда обращаться, пропавший без вести - это значит, что выплаты приостановлены. Пропавшим без вести можно быть достаточно долго, и получается, что поддержка семье необходима. Сейчас в рамках рабочей группы обсуждаем вместе с министерством труда и соцзащиты, в ближайшее время вместе с министерством обороны, что нужны меры поддержки для семей, где есть пропавшие без вести, как раз таки связанные со специальной военной операцией", - сказала Белехова на пресс-конференции.
Она отметила, что через полгода семья может подать в суд, чтобы признать пропавшего без вести погибшим.
"Но возникает вопрос, а точно нужно ли именно это", - добавила Белехова.
На прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Как говорится в пояснительной записке в законопроекту, сейчас "военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий".