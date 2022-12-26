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СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html
СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести
СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести - РИА Новости, 26.12.2022
СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести
Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:03
2022-12-26T15:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
лдпр
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. Она отметила, что через полгода семья может подать в суд, чтобы признать пропавшего без вести погибшим. "Но возникает вопрос, а точно нужно ли именно это", - добавила Белехова. На прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Как говорится в пояснительной записке в законопроекту, сейчас "военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий".
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госдума рф, лдпр, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, ЛДПР, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
15:03 26.12.2022
 
СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести

СПЧ призвал изучить меры поддержки семей бойцов, пропавших без вести в ходе спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС России
БМП с военнослужащими ВС России - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова.
"Мы увидели вопрос семей пропавших без вести - это один из вопросов, когда семья практически не знает, куда обращаться, пропавший без вести - это значит, что выплаты приостановлены. Пропавшим без вести можно быть достаточно долго, и получается, что поддержка семье необходима. Сейчас в рамках рабочей группы обсуждаем вместе с министерством труда и соцзащиты, в ближайшее время вместе с министерством обороны, что нужны меры поддержки для семей, где есть пропавшие без вести, как раз таки связанные со специальной военной операцией", - сказала Белехова на пресс-конференции.
Она отметила, что через полгода семья может подать в суд, чтобы признать пропавшего без вести погибшим.
"Но возникает вопрос, а точно нужно ли именно это", - добавила Белехова.
На прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Как говорится в пояснительной записке в законопроекту, сейчас "военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий".
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21 декабря, 18:40
В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФЛДПРСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
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