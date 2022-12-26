https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html

СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести

СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести - РИА Новости, 26.12.2022

СПЧ призвал проработать вопрос поддержки семей военных, пропавших без вести

Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:03

2022-12-26T15:03

2022-12-26T15:03

специальная военная операция на украине

госдума рф

лдпр

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Необходимы меры поддержки семей пропавших без вести в ходе специальной военной операции, заявила член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. Она отметила, что через полгода семья может подать в суд, чтобы признать пропавшего без вести погибшим. "Но возникает вопрос, а точно нужно ли именно это", - добавила Белехова. На прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Как говорится в пояснительной записке в законопроекту, сейчас "военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий".

https://ria.ru/20221221/zakonoproekt-1840350757.html

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госдума рф, лдпр, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество