https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html

Жители Татарстана купили на с/х ярмарках продуктов на 2,1 миллиарда рублей

Жители Татарстана купили на с/х ярмарках продуктов на 2,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.12.2022

Жители Татарстана купили на с/х ярмарках продуктов на 2,1 миллиарда рублей

Жители Татарстана в 2022 году купили продуктов на специальных сельхозярмарках на 2,1 миллиарда рублей, сообщает министерство сельского хозяйства и... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:44

2022-12-26T19:44

2022-12-26T19:44

республика татарстан

экономика

владимир путин

казань

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Жители Татарстана в 2022 году купили продуктов на специальных сельхозярмарках на 2,1 миллиарда рублей, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане по распоряжению правительства республики в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. В марте этого года в связи с введением санкций и ажиотажным спросом на отдельные продукты в Татарстане был создан специальный штаб и утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики и контролю за наличием запасов основных социально-значимых товаров. "В республике прошли завершающие сельхозярмарки… По итогам ярмарочных дней реализовано продукции на сумму 2,1 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – в весенний период, 1,6 миллиарда рублей – в осенний период года", - говорится в сообщении. По информации минсельхозпрода республики, в периоды с 19 марта по 23 апреля и с 10 сентября по 24 декабря было проведено 22 ярмарочных дня на 15 площадках Казани, на двух площадках в Зеленодольском муниципальном районе, двух – в Набережных Челнах, трех площадках в Нижнекамске, а также в 26 муниципальных районах республики. Всего, как отмечается, усилиями участников ярмарочной торговли на площадки было завезено свыше 18 тысяч тонн овощей, в том числе 11 тысяч тонн картофеля, около 4 тысяч тонн лука, 2,6 тысячи тонн мяса (в том числе 1,5 тысячи тонн говядины), 360 тонн разливного молока, 3,5 миллиона штук куриных яиц, около 1,3 тысячи тонн сахарного песка, 882 тонны муки. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отмечал ранее, что в республике имеются в достаточном количестве все необходимые продукты. По итогам прошлого года в республике на сельскохозяйственных ярмарках было реализовано продукции на 1,9 миллиарда рублей. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221226/tatarstan-1841507916.html

https://ria.ru/20221223/tatarstan-1840797866.html

казань

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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экономика, владимир путин, казань, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан)