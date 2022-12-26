https://ria.ru/20221226/prigovor-1841517654.html

Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка

Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка - РИА Новости, 26.12.2022

Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка

Трусовский районный суд Астрахани приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который выстрелил в голову восьмилетнего мальчика из... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:20

2022-12-26T20:20

2022-12-26T20:20

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Трусовский районный суд Астрахани приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который выстрелил в голову восьмилетнего мальчика из спортивной пневматической винтовки, сообщает СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, 17 июня текущего года пьяный мужчина, который находился в квартире своего знакомого на улице Каунасской, взял спортивную пневматическую винтовку, вышел на балкон, и выстрелил в толпу людей. Пуля попала в голову гуляющего восьмилетнего мальчика. Друзья помогли ребенку добраться до дома, там мать вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали, провели операцию по извлечению пули. Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство". "Приговором Трусовского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20221223/vrach-1840964367.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, астрахань, россия, астраханская область