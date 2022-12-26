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Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка
Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка - РИА Новости, 26.12.2022
Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка
Трусовский районный суд Астрахани приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который выстрелил в голову восьмилетнего мальчика из... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:20
2022-12-26T20:20
2022-12-26T20:20
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Трусовский районный суд Астрахани приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который выстрелил в голову восьмилетнего мальчика из спортивной пневматической винтовки, сообщает СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, 17 июня текущего года пьяный мужчина, который находился в квартире своего знакомого на улице Каунасской, взял спортивную пневматическую винтовку, вышел на балкон, и выстрелил в толпу людей. Пуля попала в голову гуляющего восьмилетнего мальчика. Друзья помогли ребенку добраться до дома, там мать вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали, провели операцию по извлечению пули. Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство". "Приговором Трусовского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
Суд в Астрахани вынес приговор мужчине, выстрелившему в ребенка
Суд приговорил выстрелившего в ребенка из пневматики жителя Астрахани к 3,5 года колонии