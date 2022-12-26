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В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 26.12.2022
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В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 26.12.2022
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T07:42
2022-12-26T07:43
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. В воскресенье в поселке произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались до приезда пожарных. "Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя полов под ковром, который был постоянно включен в сеть для обогрева жилья. Люди отравились угарным газом во время сна. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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иркутская область
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иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
07:42 26.12.2022 (обновлено: 07:43 26.12.2022)
 
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок

В Приангарье в частном доме при пожаре погибли женщина и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
В воскресенье в поселке произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались до приезда пожарных.
"Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя полов под ковром, который был постоянно включен в сеть для обогрева жилья. Люди отравились угарным газом во время сна.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:30
После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело
 
Иркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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