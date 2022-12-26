https://ria.ru/20221226/priangare-1841273381.html
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 26.12.2022
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T07:42
2022-12-26T07:42
2022-12-26T07:43
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. В воскресенье в поселке произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались до приезда пожарных. "Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя полов под ковром, который был постоянно включен в сеть для обогрева жилья. Люди отравились угарным газом во время сна. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20221219/pozhar-1839637979.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
07:42 26.12.2022 (обновлено: 07:43 26.12.2022)
В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
В Приангарье в частном доме при пожаре погибли женщина и ребенок
ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
В воскресенье в поселке произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались до приезда пожарных.
"Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя полов под ковром, который был постоянно включен в сеть для обогрева жилья. Люди отравились угарным газом во время сна.
СК
возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.