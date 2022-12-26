https://ria.ru/20221226/priangare-1841273381.html

В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок

В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 26.12.2022

В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T07:42

2022-12-26T07:42

2022-12-26T07:43

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Женщина и ребенок погибли, задохнувшись угарным газом, при пожаре в частном доме в поселке Железнодорожном Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону. В воскресенье в поселке произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались до приезда пожарных. "Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя полов под ковром, который был постоянно включен в сеть для обогрева жилья. Люди отравились угарным газом во время сна. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221219/pozhar-1839637979.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)