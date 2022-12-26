https://ria.ru/20221226/pozharnyy-1841335568.html

Пожарный, участвовавший в проверке приюта в Кемерово, не признал вину

Пожарный, участвовавший в проверке приюта в Кемерово, не признал вину - РИА Новости, 26.12.2022

Пожарный, участвовавший в проверке приюта в Кемерово, не признал вину

Пожарный инспектор Роман Плет, участвовавший в прокурорский проверке приюта в Кемерово, где из-за пожара погибли 22 человека, полностью не признаёт свою вину,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:05

2022-12-26T12:05

2022-12-26T12:05

кемерово

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Пожарный инспектор Роман Плет, участвовавший в прокурорский проверке приюта в Кемерово, где из-за пожара погибли 22 человека, полностью не признаёт свою вину, заявил следователь на суде. Кроме того, добавил он, следствие ходатайствует об аресте Плета до 24 февраля, поскольку тот, по мнению следователя, может скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства вины, воспрепятствовать производству по уголовному делу либо оказать давление на свидетелей. Пожар в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово случился в ночь на 24 декабря. По последним данным СК РФ, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям. Региональное министерство соцзащиты в октябре прошлого года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей отбирали деньги и банковские карты. Как отреагировал на этот сигнал Следственный комитет, не уточнялось. Со своей стороны, МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, за что в отношении собственника дома был составлен протокол. Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.

https://ria.ru/20221226/priyut-1841295677.html

кемерово

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемерово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)