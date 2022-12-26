https://ria.ru/20221226/pozdravleniya-1841341577.html
России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков
России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2022
России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:17
2022-12-26T12:17
2022-12-26T15:59
россия
сша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос журналистов, относится ли это ко всем недружественным странам, пресс-секретарь президента России отметил, что не может сказать точно.В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравительную телеграмму от Путина, резюмировал Песков.В прошлом году президент России поздравил многих мировых лидеров, в том числе Джо Байдена и Эммануэля Макрона, с рождественскими праздниками. Письма от Путина получили также Джордж Буш и Николя Саркози. При этом Владимиру Зеленскому Кремль поздравительную телеграмму отправлять не стал.В марте этого года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.
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россия, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, джо байден
Россия, США, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Джо Байден
12:17 26.12.2022 (обновлено: 15:59 26.12.2022)
России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков
Представитель Кремля Песков: Путин не планирует поздравлять Джо Байдена с Новым годом
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков.
"Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", — уточнил представитель Кремля.
На уточняющий вопрос журналистов, относится ли это ко всем недружественным странам, пресс-секретарь президента России отметил, что не может сказать точно.
В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравительную телеграмму от Путина, резюмировал Песков.
В прошлом году президент России поздравил многих мировых лидеров, в том числе Джо Байдена и Эммануэля Макрона, с рождественскими праздниками. Письма от Путина получили также Джордж Буш и Николя Саркози. При этом Владимиру Зеленскому Кремль поздравительную телеграмму отправлять не стал.
В марте этого года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.