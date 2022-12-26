https://ria.ru/20221226/pozdravleniya-1841341577.html

России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков

России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2022

России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:17

2022-12-26T12:17

2022-12-26T15:59

россия

сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с новогодними праздниками, рассказал Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос журналистов, относится ли это ко всем недружественным странам, пресс-секретарь президента России отметил, что не может сказать точно.В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравительную телеграмму от Путина, резюмировал Песков.В прошлом году президент России поздравил многих мировых лидеров, в том числе Джо Байдена и Эммануэля Макрона, с рождественскими праздниками. Письма от Путина получили также Джордж Буш и Николя Саркози. При этом Владимиру Зеленскому Кремль поздравительную телеграмму отправлять не стал.В марте этого года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.

https://ria.ru/20221226/peregovory-1841339074.html

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сша

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россия, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, джо байден