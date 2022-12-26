https://ria.ru/20221226/poteri-1841321468.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка - РИА Новости, 26.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:28
2022-12-26T11:28
2022-12-26T11:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-72М1" и "Т-64БВ") и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, одну самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы и десять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_432:171:2934:2048_1920x0_80_0_0_36dcabf92e734d78338370d1662f20ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, народная милиция днр, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и два танка