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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка - РИА Новости, 26.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:28

2022-12-26T11:28

2022-12-26T11:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-72М1" и "Т-64БВ") и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, одну самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы и десять единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, народная милиция днр, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф