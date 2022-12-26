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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР - РИА Новости, 26.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, бронетранспортер, четыре артиллерийские установки и два беспилотника,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:25
2022-12-26T10:25
2022-12-26T10:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
украина
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, бронетранспортер, четыре артиллерийские установки и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; один бронетранспортёр; четыре артиллерийские установки; два беспилотных летательных аппарата; 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1841255914.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка и БТР