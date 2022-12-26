https://ria.ru/20221226/poteri-1841299289.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР - РИА Новости, 26.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, два танка и БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, бронетранспортер, четыре артиллерийские установки и два беспилотника,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:25

2022-12-26T10:25

2022-12-26T10:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

украина

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, бронетранспортер, четыре артиллерийские установки и два беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; один бронетранспортёр; четыре артиллерийские установки; два беспилотных летательных аппарата; 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1841255914.html

луганская народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, россия, вооруженные силы украины