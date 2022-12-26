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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:09
2022-12-26T08:09
москва
погода
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем, что погоду обусловит антициклон. Центр его будет располагаться над столицей. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура до минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8. Ветер восточный, слабый, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода
Москва, Погода
08:09 26.12.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается не выше минус четырех градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкНовогодние украшения на Манежной площади в Москве
Новогодние украшения на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новогодние украшения на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем, что погоду обусловит антициклон. Центр его будет располагаться над столицей. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура до минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8. Ветер восточный, слабый, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года
 
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