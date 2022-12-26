https://ria.ru/20221226/pogoda-1841274924.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.12.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:09

2022-12-26T08:09

2022-12-26T08:09

москва

погода

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем, что погоду обусловит антициклон. Центр его будет располагаться над столицей. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура до минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8. Ветер восточный, слабый, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221225/ottepel-1841227463.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода