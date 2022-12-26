https://ria.ru/20221226/pogoda-1841274924.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 26.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:09
2022-12-26T08:09
2022-12-26T08:09
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837880443_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_f243a72fb6aabdb860b1d3681564bb35.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем, что погоду обусловит антициклон. Центр его будет располагаться над столицей. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура до минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8. Ветер восточный, слабый, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221225/ottepel-1841227463.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837880443_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_4361ba30db48c2495ed4bbf8ffd3431a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается не выше минус четырех градусов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше минус 4 градусов по Цельсию ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем, что погоду обусловит антициклон. Центр его будет располагаться над столицей. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура до минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8. Ветер восточный, слабый, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба.