https://ria.ru/20221226/pogibshie-1841493721.html

На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек

На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек - РИА Новости, 26.12.2022

На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек

Власти округ Эри на западе штата Нью-Йорк подтвердили гибель 25 человек в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, которая в конце прошлой недели... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:45

2022-12-26T18:45

2022-12-26T21:30

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Власти округ Эри на западе штата Нью-Йорк подтвердили гибель 25 человек в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, которая в конце прошлой недели обрушилась на большую часть территории США. На Эри, где расположен крупный город Буффало, приходится практически половина от общего числа жертв непогоды в стране. "Управление медицинского освидетельствования на данный момент подтвердило 25 смертей, связанных с бурей", - написал в Twitter глава округа Марк Полонкарц. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что погибших находят в "машинах и в сугробах на улице". В округе прошли обильные снегопады, которые блокировали автодороги. "Мы здесь привычны к снегу, но ветер, отсутствие видимости... экстремальный холод - это едва ли не самые тяжелые погодные условия, с которыми мы когда-либо сталкивались", - сказал Полонкарц. Он добавил, что глубоком снегу вязли машины скорой помощи, на выручку спасателям приходилось отправлять других спасателей. Власти закрыли для автомобилистов многие дороги в округе Эри, включая Буффало. "Это совсем не то Рождество, на которое мы надеялись и которого ждали", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20221224/ssha-1841011370.html

https://ria.ru/20221224/avariya-1841123597.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша