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В Одесской области переименовали поселок Суворово - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Одесской области переименовали поселок Суворово
В Одесской области переименовали поселок Суворово - РИА Новости, 26.12.2022
В Одесской области переименовали поселок Суворово
В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ". РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:12
2022-12-26T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ". "Депутатское большинство (Суворовского сельсовета - ред.) поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - приводит издание слова главы поселкового совета Олега Босикевича. Выбор нового названия был предоставлен из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. Ранее памятник русскому полководцу Суворову был демонтирован в городе Измаил Одесской области. Также решение о демонтаже памятников Суворову и российской императрице Екатерине II было принято одесским горсоветом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 26.12.2022
 
В Одесской области переименовали поселок Суворово

"Укринформ": поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ".
"Депутатское большинство (Суворовского сельсовета - ред.) поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - приводит издание слова главы поселкового совета Олега Босикевича. Выбор нового названия был предоставлен из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.
Ранее памятник русскому полководцу Суворову был демонтирован в городе Измаил Одесской области. Также решение о демонтаже памятников Суворову и российской императрице Екатерине II было принято одесским горсоветом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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