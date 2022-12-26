https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html

В Одесской области переименовали поселок Суворово

В Одесской области переименовали поселок Суворово - РИА Новости, 26.12.2022

В Одесской области переименовали поселок Суворово

В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:12

2022-12-26T14:12

2022-12-26T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ". "Депутатское большинство (Суворовского сельсовета - ред.) поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - приводит издание слова главы поселкового совета Олега Босикевича. Выбор нового названия был предоставлен из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. Ранее памятник русскому полководцу Суворову был демонтирован в городе Измаил Одесской области. Также решение о демонтаже памятников Суворову и российской императрице Екатерине II было принято одесским горсоветом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр