В Одесской области переименовали поселок Суворово
"Укринформ": поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Одесской области на юге Украины переименовали поселок городского типа Суворово, теперь он называется Бессарабское, сообщает украинское издание "Укринформ".
"Депутатское большинство (Суворовского сельсовета - ред.) поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - приводит издание слова главы поселкового совета Олега Босикевича. Выбор нового названия был предоставлен из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.
Ранее памятник русскому полководцу Суворову был демонтирован в городе Измаил Одесской области. Также решение о демонтаже памятников Суворову и российской императрице Екатерине II было принято одесским горсоветом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.