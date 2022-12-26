https://ria.ru/20221226/peregovory-1841529785.html

В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева - РИА Новости, 27.12.2022

В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Россия никогда не следовала чужим условиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-26T22:15

2022-12-26T22:15

2022-12-27T00:40

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

в мире

оон

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия никогда не следовала чужим условиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сегодня украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.В России неоднократно говорили о готовности к переговорам. Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.Как заявил в начале декабря Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.

https://ria.ru/20221221/peregovory-1840268891.html

https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839718725.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, в мире, оон, антониу гутерреш