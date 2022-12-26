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В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/peregovory-1841529785.html
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева - РИА Новости, 27.12.2022
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева
Россия никогда не следовала чужим условиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-26T22:15
2022-12-27T00:40
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
в мире
оон
антониу гутерреш
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия никогда не следовала чужим условиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сегодня украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.В России неоднократно говорили о готовности к переговорам. Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.Как заявил в начале декабря Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
https://ria.ru/20221221/peregovory-1840268891.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, в мире, оон, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, В мире, ООН, Антониу Гутерреш
22:15 26.12.2022 (обновлено: 00:40 27.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Песков: Россия никогда не выполняла чужие условия в вопросе переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кремль, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия никогда не следовала чужим условиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ориентировались только на свои (условия. — Прим. ред.). И на здравый смысл", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры при неких условиях со стороны Киева.
Сегодня украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:20Специальная военная операция на Украине
Россия открыта к конструктивным мирным переговорам, отметил Шойгу
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.
В России неоднократно говорили о готовности к переговорам.
Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.
Как заявил в начале декабря Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:49
СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаВ миреООНАнтониу Гутерреш
 
 
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