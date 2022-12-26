Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/patriot-1841270919.html
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot - РИА Новости, 26.12.2022
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot
Слабым местом американского ЗРК Patriot является малая мобильность, этим может воспользоваться Россия, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T06:41
2022-12-26T07:25
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
россия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слабым местом американского ЗРК Patriot является малая мобильность, этим может воспользоваться Россия, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон.Как отмечает автор, крайне маловероятно, что Украина будет использовать эту систему для противодействия беспилотникам, так как их применение в большом количестве позволяет "пробить средства ПВО".При этом уничтожение Patriot может увенчаться успехом "по одной основной причине": перемещать эту систему для уклонения от ударов "не так легко", указывает Иддон."В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек", - пишет он.В прошлую среду Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html
https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Россия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), США
06:41 26.12.2022 (обновлено: 07:25 26.12.2022)
 
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot

Обозреватель Forbes Иддон назвал слабым местом американских Patriot слабую мобильность ЗРК

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слабым местом американского ЗРК Patriot является малая мобильность, этим может воспользоваться Россия, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон.
Как отмечает автор, крайне маловероятно, что Украина будет использовать эту систему для противодействия беспилотникам, так как их применение в большом количестве позволяет "пробить средства ПВО".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 16:19
Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев
При этом уничтожение Patriot может увенчаться успехом "по одной основной причине": перемещать эту систему для уклонения от ударов "не так легко", указывает Иддон.
"В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек", - пишет он.
В прошлую среду Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 21:42
NI: Россия "мешает" Украине получить самую передовую на Западе ПВО
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаРоссияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала