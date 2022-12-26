06:41 26.12.2022 (обновлено: 07:25 26.12.2022)
В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot
Обозреватель Forbes Иддон назвал слабым местом американских Patriot слабую мобильность ЗРК
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слабым местом американского ЗРК Patriot является малая мобильность, этим может воспользоваться Россия, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон.
Как отмечает автор, крайне маловероятно, что Украина будет использовать эту систему для противодействия беспилотникам, так как их применение в большом количестве позволяет "пробить средства ПВО".
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При этом уничтожение Patriot может увенчаться успехом "по одной основной причине": перемещать эту систему для уклонения от ударов "не так легко", указывает Иддон.
"В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек", - пишет он.
В прошлую среду Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
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