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Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022
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Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:46
2022-12-26T15:46
елка желаний
общество
леонид пасечник
луганская народная республика
новый год
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. "В преддверии Нового года у каждого из нас есть шанс немного побыть волшебником. В рамках акции "Елка желаний" мне выпала честь исполнить мечту сразу четырех маленьких жителей Луганской Народной Республики. Илья мечтает о наборе машинок, 3-летняя Даша – о красивом платье, Богдан – о велосипеде, а Максим – о новом телефоне. Однозначно выполню эти желания в ближайшее время!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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елка желаний, общество, леонид пасечник, луганская народная республика, новый год
Елка желаний, Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Новый год
15:46 26.12.2022
 
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"

Пасечник принял участие в "Елке желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из ЛНР

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВрио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики.
"В преддверии Нового года у каждого из нас есть шанс немного побыть волшебником. В рамках акции "Елка желаний" мне выпала честь исполнить мечту сразу четырех маленьких жителей Луганской Народной Республики. Илья мечтает о наборе машинок, 3-летняя Даша – о красивом платье, Богдан – о велосипеде, а Максим – о новом телефоне. Однозначно выполню эти желания в ближайшее время!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 15:40
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
 
Елка желанийОбществоЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаНовый год
 
 
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