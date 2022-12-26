https://ria.ru/20221226/pasechnik-1841433712.html
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:46
2022-12-26T15:46
2022-12-26T15:46
елка желаний
общество
леонид пасечник
луганская народная республика
новый год
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. "В преддверии Нового года у каждого из нас есть шанс немного побыть волшебником. В рамках акции "Елка желаний" мне выпала честь исполнить мечту сразу четырех маленьких жителей Луганской Народной Республики. Илья мечтает о наборе машинок, 3-летняя Даша – о красивом платье, Богдан – о велосипеде, а Максим – о новом телефоне. Однозначно выполню эти желания в ближайшее время!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елка желаний, общество, леонид пасечник, луганская народная республика, новый год
Елка желаний, Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Новый год
Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"
Пасечник принял участие в "Елке желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из ЛНР