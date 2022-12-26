https://ria.ru/20221226/pasechnik-1841433712.html

Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"

Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2022

Пасечник принял участие в акции "Елка желаний"

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:46

2022-12-26T15:46

2022-12-26T15:46

елка желаний

общество

леонид пасечник

луганская народная республика

новый год

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечты четырех детей из республики. "В преддверии Нового года у каждого из нас есть шанс немного побыть волшебником. В рамках акции "Елка желаний" мне выпала честь исполнить мечту сразу четырех маленьких жителей Луганской Народной Республики. Илья мечтает о наборе машинок, 3-летняя Даша – о красивом платье, Богдан – о велосипеде, а Максим – о новом телефоне. Однозначно выполню эти желания в ближайшее время!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елка желаний, общество, леонид пасечник, луганская народная республика, новый год