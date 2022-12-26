https://ria.ru/20221226/park-1841281280.html

В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка

В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка

Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка начались на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:02

2022-12-26T09:02

2022-12-26T09:02

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка начались на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовали работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка в ВАО", - говорится в сообщении. "Главная задача проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Очистим водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубометров. После этого их глубина увеличится с двух до трех метров. Завершить работы планируется в третьем квартале следующего года", – цитируют в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что основной объем работ по очистке семи прудов проведут с помощью плавающего земснаряда с частичным спуском воды. Причем на отдельных участках двух прудов мероприятия пройдут с полным осушением. Очистка восьмого – Крестового пруда - из-за его небольшого объема будет проведена насухо.

https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы