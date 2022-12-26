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В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 26.12.2022
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В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка
В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка
Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка начались на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:02
2022-12-26T09:02
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка начались на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовали работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка в ВАО", - говорится в сообщении. "Главная задача проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Очистим водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубометров. После этого их глубина увеличится с двух до трех метров. Завершить работы планируется в третьем квартале следующего года", – цитируют в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что основной объем работ по очистке семи прудов проведут с помощью плавающего земснаряда с частичным спуском воды. Причем на отдельных участках двух прудов мероприятия пройдут с полным осушением. Очистка восьмого – Крестового пруда - из-за его небольшого объема будет проведена насухо.
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
09:02 26.12.2022
 
В Москве начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка

На востоке Москвы начались работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди в парке
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка начались на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовали работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка в ВАО", - говорится в сообщении.
"Главная задача проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Очистим водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубометров. После этого их глубина увеличится с двух до трех метров. Завершить работы планируется в третьем квартале следующего года", – цитируют в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что основной объем работ по очистке семи прудов проведут с помощью плавающего земснаряда с частичным спуском воды. Причем на отдельных участках двух прудов мероприятия пройдут с полным осушением. Очистка восьмого – Крестового пруда - из-за его небольшого объема будет проведена насухо.
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