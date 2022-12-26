https://ria.ru/20221226/oruzhie-1841536327.html

Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов

Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов - РИА Новости, 26.12.2022

Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов

Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:32

2022-12-26T23:32

2022-12-26T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

украина

артемовск

луганская народная республика

нато

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Кроме того, командир рассказал об обстановке под Артемовском, который удерживают ВСУ."Фронт стабильный. Артемовск планомерно сковывается нашими подразделениями. Итог будет лишь один — Артемовск будет освобожден. Основная и единственная причина, из-за которой мы движемся несколько медленно, — это задача избежать жертв мирного населения", — добавил он.Он также отметил, что НАТО пытается "всеми силами и средствами" замедлить продвижение России на Артемовск.На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения перекрывают пути снабжения сил ВСУ, находящихся в городе.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221226/vsu-1841424466.html

https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html

украина

артемовск

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, апты алаудинов, украина, артемовск, луганская народная республика, нато