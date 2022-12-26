23:32 26.12.2022 (обновлено: 23:56 26.12.2022)
Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов
Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев уже истратил почти все натовское и советское оружие
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"Повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится. Таких объемов для экспорта у них просто нет. Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины", — написал он.
Кроме того, командир рассказал об обстановке под Артемовском, который удерживают ВСУ.
"Фронт стабильный. Артемовск планомерно сковывается нашими подразделениями. Итог будет лишь один — Артемовск будет освобожден. Основная и единственная причина, из-за которой мы движемся несколько медленно, — это задача избежать жертв мирного населения", — добавил он.
Он также отметил, что НАТО пытается "всеми силами и средствами" замедлить продвижение России на Артемовск.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения перекрывают пути снабжения сил ВСУ, находящихся в городе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.