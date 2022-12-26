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Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/oruzhie-1841536327.html
Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов
Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов - РИА Новости, 26.12.2022
Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов
Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:32
2022-12-26T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
украина
артемовск
луганская народная республика
нато
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Кроме того, командир рассказал об обстановке под Артемовском, который удерживают ВСУ."Фронт стабильный. Артемовск планомерно сковывается нашими подразделениями. Итог будет лишь один — Артемовск будет освобожден. Основная и единственная причина, из-за которой мы движемся несколько медленно, — это задача избежать жертв мирного населения", — добавил он.Он также отметил, что НАТО пытается "всеми силами и средствами" замедлить продвижение России на Артемовск.На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения перекрывают пути снабжения сил ВСУ, находящихся в городе.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221226/vsu-1841424466.html
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в мире, апты алаудинов, украина, артемовск, луганская народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Украина, Артемовск, Луганская Народная Республика, НАТО
23:32 26.12.2022 (обновлено: 23:56 26.12.2022)
 
Украина истратила почти все натовское и советское оружие, заявил Алаудинов

Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев уже истратил почти все натовское и советское оружие

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Украина израсходовала запасы западного и советского оружия, заявил в Telegram помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится. Таких объемов для экспорта у них просто нет. Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины", — написал он.

Кроме того, командир рассказал об обстановке под Артемовском, который удерживают ВСУ.
"Фронт стабильный. Артемовск планомерно сковывается нашими подразделениями. Итог будет лишь один — Артемовск будет освобожден. Основная и единственная причина, из-за которой мы движемся несколько медленно, — это задача избежать жертв мирного населения", — добавил он.
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Он также отметил, что НАТО пытается "всеми силами и средствами" замедлить продвижение России на Артемовск.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения перекрывают пути снабжения сил ВСУ, находящихся в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновУкраинаАртемовскЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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