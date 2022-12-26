https://ria.ru/20221226/obvinenie-1841511916.html

Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов

Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 26.12.2022

Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов

Следствие предъявило обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:41

2022-12-26T19:41

2022-12-26T19:54

происшествия

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челябинск

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО "Альфастрой", организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях. Не был уплачен налог на сумму более 516 миллионов рублей за 2017-2019 годы. Уточняется, что следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела. В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата.

https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

россия

челябинск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, челябинск