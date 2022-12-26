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Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 26.12.2022
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Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов
Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 26.12.2022
Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов
Следствие предъявило обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:41
2022-12-26T19:54
происшествия
россия
челябинск
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО "Альфастрой", организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях. Не был уплачен налог на сумму более 516 миллионов рублей за 2017-2019 годы. Уточняется, что следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела. В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата.
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происшествия, россия, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинск
19:41 26.12.2022 (обновлено: 19:54 26.12.2022)
 
Депутату челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов

Челябинскому депутату предъявили обвинение в неуплате налогов на 516 миллионов рублей

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
"Депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову предъявлено обвинение. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО "Альфастрой", организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях. Не был уплачен налог на сумму более 516 миллионов рублей за 2017-2019 годы.
Уточняется, что следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата.
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