08:56 26.12.2022 (обновлено: 08:59 26.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Осколки от снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.