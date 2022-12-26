Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/obstrel-1841280220.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 08.40 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:56
2022-12-26T08:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838477_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_e17eb72480f1203b02fec4f564b713b6.jpg
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/rogozin-1841235597.html
донецк
кировский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838477_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4205396fd607f2687ed109526991fea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, Украина
08:56 26.12.2022 (обновлено: 08:59 26.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 18:16В России
Раненный в Донецке Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле гостиницы
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала