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Талибы заявили, что не против получения девушками образования - РИА Новости, 26.12.2022
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Талибы заявили, что не против получения девушками образования
Талибы заявили, что не против получения девушками образования - РИА Новости, 26.12.2022
Талибы заявили, что не против получения девушками образования
Назначенный талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир заявил, что... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:37
2022-12-26T18:39
талибан
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Назначенный талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир заявил, что власти страны не возражают против получения девушками образования, передает агентство Bakhtar. На встрече с ассоциацией частных университетов Афганистана он заявил, что талибы не против того, чтобы девушки получали образование, и стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221225/obrazovanie-1841239482.html
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талибан, оон, в мире, афганистан
Талибан, ООН, В мире, Афганистан
18:37 26.12.2022 (обновлено: 18:39 26.12.2022)
 
Талибы заявили, что не против получения девушками образования

Bakhtar: талибы заявили, что не имеют возражений против получения девушками образования

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Назначенный талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир заявил, что власти страны не возражают против получения девушками образования, передает агентство Bakhtar.
На встрече с ассоциацией частных университетов Афганистана он заявил, что талибы не против того, чтобы девушки получали образование, и стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 19:11
В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование
 
ТалибанООНВ миреАфганистан
 
 
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