https://ria.ru/20221226/obrazovanie-1841492103.html

Талибы заявили, что не против получения девушками образования

Талибы заявили, что не против получения девушками образования - РИА Новости, 26.12.2022

Талибы заявили, что не против получения девушками образования

Назначенный талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир заявил, что... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:37

2022-12-26T18:37

2022-12-26T18:39

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Назначенный талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир заявил, что власти страны не возражают против получения девушками образования, передает агентство Bakhtar. На встрече с ассоциацией частных университетов Афганистана он заявил, что талибы не против того, чтобы девушки получали образование, и стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221225/obrazovanie-1841239482.html

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талибан, оон, в мире, афганистан