https://ria.ru/20221226/novosibirsk-1841312262.html

В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких

В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 26.12.2022

В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске спасли женщину с тотальным... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:06

2022-12-26T11:06

2022-12-26T11:06

общество

новосибирск

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826704359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce5d513ec8cfbc58e4d42b5beebc23d.jpg

НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске спасли женщину с тотальным поражением легких после самой длительной в России 78-дневной процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает учреждение в понедельник. "Женщина, прошедшая через самую длительную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации в России, благодаря многоэтапной реабилитации восстановила физическую форму и вернулась на работу. Успешный опыт ее лечения стал базовым при выстраивании реанимационной стратегии у пациентов с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении. В клинике пояснили, что в прошлом году 59-летнюю жительницу Новосибирска экстренно доставили из инфекционной клинической больницы №1 с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью четвертой степени на фоне коронавирусной инфекции. Единственным шансом на ее спасение оставалась технология ЭКМО, которой в Новосибирске располагает только Центр Мешалкина. "ЭКМО – процедура крайне серьезного вмешательства, при которой весь объем крови обогащается кислородом за пределами организма. Это сопряжено с чрезвычайно сильной нагрузкой на сосудистую систему и почки, требует постоянного контроля работы сердца – и прибавьте к этому серьезный инфекционный процесс. Опыта многомесячного ведения таких тяжелых больных до пандемии не было ни у кого", - рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии Центра Мешалкина Михаил Дерягин. Он пояснил, что в оказании помощи женщине участвовали специалисты пяти разных профилей. Команде врачей удалось не только сохранить жизнь, но и минимизировать последствия гипоксии для органов и систем пациентки, остановить развитие почечной и сердечной недостаточности, вторичных инфекционных осложнений в легких, а также неврологических изменений, характерных для коронавируса. При этом женщина активно сотрудничала с врачами, что позволило ей быстрее восстановиться, отметил врач. В Центре Мешалкина рассказали, что несмотря на то, что поддерживать физический тонус пациентке помогали прямо в реанимационной палате врачи ЛФК, при переводе в отделение реабилитации женщина первые дни на фоне длительной обездвиженности и постковидного астенического синдрома не могла даже ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы. "У больной была очень высокая мотивация к выздоровлению… Несмотря на все сложности и болевые реакции пациентка выполняла рекомендации: дыхательные упражнения, ЛФК, работала с медицинским психологом, под контролем врача-кардиолога прошла курс физиолечения и метаболической медикаментозной терапии. Уже на первой реабилитационной неделе сатурация пациентки поднялась с 90 до 97%, а к концу курса она выходила на небольшие прогулки. Конечно, такие серьезные заболевания не проходят бесследно, в легких останется пневмосклероз, но сегодня ее дыхательная система более чем на 50% выполняет свою функцию", - рассказала завотделом медицинской реабилитации Центра Мешалкина Таисия Кузнецова.

https://ria.ru/20221226/travma-1841263394.html

https://ria.ru/20221225/vitaminy-1841157857.html

https://ria.ru/20221220/sobaka-1840020549.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирск, россия, здоровье - общество