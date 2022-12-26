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В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 26.12.2022
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В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких
В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 26.12.2022
В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске спасли женщину с тотальным... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:06
2022-12-26T11:06
общество
новосибирск
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здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске спасли женщину с тотальным поражением легких после самой длительной в России 78-дневной процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает учреждение в понедельник. "Женщина, прошедшая через самую длительную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации в России, благодаря многоэтапной реабилитации восстановила физическую форму и вернулась на работу. Успешный опыт ее лечения стал базовым при выстраивании реанимационной стратегии у пациентов с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении. В клинике пояснили, что в прошлом году 59-летнюю жительницу Новосибирска экстренно доставили из инфекционной клинической больницы №1 с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью четвертой степени на фоне коронавирусной инфекции. Единственным шансом на ее спасение оставалась технология ЭКМО, которой в Новосибирске располагает только Центр Мешалкина. "ЭКМО – процедура крайне серьезного вмешательства, при которой весь объем крови обогащается кислородом за пределами организма. Это сопряжено с чрезвычайно сильной нагрузкой на сосудистую систему и почки, требует постоянного контроля работы сердца – и прибавьте к этому серьезный инфекционный процесс. Опыта многомесячного ведения таких тяжелых больных до пандемии не было ни у кого", - рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии Центра Мешалкина Михаил Дерягин. Он пояснил, что в оказании помощи женщине участвовали специалисты пяти разных профилей. Команде врачей удалось не только сохранить жизнь, но и минимизировать последствия гипоксии для органов и систем пациентки, остановить развитие почечной и сердечной недостаточности, вторичных инфекционных осложнений в легких, а также неврологических изменений, характерных для коронавируса. При этом женщина активно сотрудничала с врачами, что позволило ей быстрее восстановиться, отметил врач. В Центре Мешалкина рассказали, что несмотря на то, что поддерживать физический тонус пациентке помогали прямо в реанимационной палате врачи ЛФК, при переводе в отделение реабилитации женщина первые дни на фоне длительной обездвиженности и постковидного астенического синдрома не могла даже ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы. "У больной была очень высокая мотивация к выздоровлению… Несмотря на все сложности и болевые реакции пациентка выполняла рекомендации: дыхательные упражнения, ЛФК, работала с медицинским психологом, под контролем врача-кардиолога прошла курс физиолечения и метаболической медикаментозной терапии. Уже на первой реабилитационной неделе сатурация пациентки поднялась с 90 до 97%, а к концу курса она выходила на небольшие прогулки. Конечно, такие серьезные заболевания не проходят бесследно, в легких останется пневмосклероз, но сегодня ее дыхательная система более чем на 50% выполняет свою функцию", - рассказала завотделом медицинской реабилитации Центра Мешалкина Таисия Кузнецова.
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общество, новосибирск, россия, здоровье - общество
Общество, Новосибирск, Россия, Здоровье - Общество
11:06 26.12.2022
 
В Новосибирске врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких

Женщину со стопроцентным поражением легких спасли в Новосибирске с помощью процедуры ЭКМО

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске спасли женщину с тотальным поражением легких после самой длительной в России 78-дневной процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает учреждение в понедельник.
"Женщина, прошедшая через самую длительную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации в России, благодаря многоэтапной реабилитации восстановила физическую форму и вернулась на работу. Успешный опыт ее лечения стал базовым при выстраивании реанимационной стратегии у пациентов с тотальным поражением легких", - говорится в сообщении.
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В клинике пояснили, что в прошлом году 59-летнюю жительницу Новосибирска экстренно доставили из инфекционной клинической больницы №1 с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью четвертой степени на фоне коронавирусной инфекции. Единственным шансом на ее спасение оставалась технология ЭКМО, которой в Новосибирске располагает только Центр Мешалкина.
"ЭКМО – процедура крайне серьезного вмешательства, при которой весь объем крови обогащается кислородом за пределами организма. Это сопряжено с чрезвычайно сильной нагрузкой на сосудистую систему и почки, требует постоянного контроля работы сердца – и прибавьте к этому серьезный инфекционный процесс. Опыта многомесячного ведения таких тяжелых больных до пандемии не было ни у кого", - рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии Центра Мешалкина Михаил Дерягин.
Он пояснил, что в оказании помощи женщине участвовали специалисты пяти разных профилей. Команде врачей удалось не только сохранить жизнь, но и минимизировать последствия гипоксии для органов и систем пациентки, остановить развитие почечной и сердечной недостаточности, вторичных инфекционных осложнений в легких, а также неврологических изменений, характерных для коронавируса. При этом женщина активно сотрудничала с врачами, что позволило ей быстрее восстановиться, отметил врач.
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В Центре Мешалкина рассказали, что несмотря на то, что поддерживать физический тонус пациентке помогали прямо в реанимационной палате врачи ЛФК, при переводе в отделение реабилитации женщина первые дни на фоне длительной обездвиженности и постковидного астенического синдрома не могла даже ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы.
"У больной была очень высокая мотивация к выздоровлению… Несмотря на все сложности и болевые реакции пациентка выполняла рекомендации: дыхательные упражнения, ЛФК, работала с медицинским психологом, под контролем врача-кардиолога прошла курс физиолечения и метаболической медикаментозной терапии. Уже на первой реабилитационной неделе сатурация пациентки поднялась с 90 до 97%, а к концу курса она выходила на небольшие прогулки. Конечно, такие серьезные заболевания не проходят бесследно, в легких останется пневмосклероз, но сегодня ее дыхательная система более чем на 50% выполняет свою функцию", - рассказала завотделом медицинской реабилитации Центра Мешалкина Таисия Кузнецова.
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