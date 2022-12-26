https://ria.ru/20221226/natsizm-1841533912.html

Посол в Канаде осудил голосование Германии против резолюции ООН по нацизму

Посол в Канаде осудил голосование Германии против резолюции ООН по нацизму - РИА Новости, 26.12.2022

Посол в Канаде осудил голосование Германии против резолюции ООН по нацизму

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран "оси", включая Германию и Японию, против российской резолюции в Генассамблее... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:58

2022-12-26T22:58

2022-12-26T22:59

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран "оси", включая Германию и Японию, против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма, задавшись вопросом, насколько искренним было раскаяние этих стран за преступления в годы Второй мировой войны. Германия, Япония и Италия были основными партнерами по "оси" в годы Второй мировой войны. "Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств "оси". Десятилетиями они хотели отмыться от своего темного прошлого. Хотели заставить весь мир забыть совершенные ими военные преступления и преступления против человечности. А теперь скинули маски", - сказал Степанов в комментарии РИА Новости. Как отметил российский дипломат, подобное "кощунственное поведение оскорбляет память жертв германского нацизма и японского милитаризма". Тем же образом, по мнению Степанова, оно оскорбляет и Устав ООН, поскольку "идет вразрез с обязательствами этих стран" при вступлении в организацию о приверженности ее целям и принципам. Глава российской дипмиссии выразил уверенность, что подобное поведение двух стран возможно лишь при пособничестве США, под чьей "многослойной негласной оккупацией по-прежнему находятся" Токио и Берлин. "В Вашингтоне же (как и сегодняшнее поколение политиков в Оттаве) "забыли" о своем участии в антигитлеровской коалиции ради новых геополитических задач и отчаянно пытаются извратить и фальсифицировать историю", - заключил высокопоставленный российский дипломат. Ранее ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США. Многие из них объясняют свою позицию тем, что Россия якобы использует резолюцию, чтобы оправдать свою спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20221030/germaniya-1827884244.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830025396.html

https://ria.ru/20221220/zelenskiy-1840062106.html

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