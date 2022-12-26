22:58 26.12.2022 (обновлено: 22:59 26.12.2022)
Посол в Канаде осудил голосование Германии против резолюции ООН по нацизму
Степанов назвал голосование ФРГ и Японии против резолюции ООН по нацизму кощунственным
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран "оси", включая Германию и Японию, против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма, задавшись вопросом, насколько искренним было раскаяние этих стран за преступления в годы Второй мировой войны.
Германия, Япония и Италия были основными партнерами по "оси" в годы Второй мировой войны.
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"Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств "оси". Десятилетиями они хотели отмыться от своего темного прошлого. Хотели заставить весь мир забыть совершенные ими военные преступления и преступления против человечности. А теперь скинули маски", - сказал Степанов в комментарии РИА Новости.
Как отметил российский дипломат, подобное "кощунственное поведение оскорбляет память жертв германского нацизма и японского милитаризма". Тем же образом, по мнению Степанова, оно оскорбляет и Устав ООН, поскольку "идет вразрез с обязательствами этих стран" при вступлении в организацию о приверженности ее целям и принципам.
"Возникает вопрос: насколько искренним было раскаяние западных немцев (которым Россия разрешила объединить Германию в 1990 году) в том, что они ответственны за мировую войну? Не говоря про японцев, которые до сих пор не признали вину за агрессию и чудовищные жестокости и не только не хотят согласиться в полном объеме с итогами Второй мировой войны, но и официально чуть ли не каждый год на правительственном уровне поминают военных преступников в токийском храме Ясукуни", - заявил посол РФ.
"В Вашингтоне же (как и сегодняшнее поколение политиков в Оттаве) "забыли" о своем участии в антигитлеровской коалиции ради новых геополитических задач и отчаянно пытаются извратить и фальсифицировать историю", - заключил высокопоставленный российский дипломат.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США. Многие из них объясняют свою позицию тем, что Россия якобы использует резолюцию, чтобы оправдать свою спецоперацию на Украине.