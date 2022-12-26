https://ria.ru/20221226/natsizm-1841364988.html
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.12.2022
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:01
2022-12-26T13:01
2022-12-26T13:01
происшествия
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По его данным, в апреле текущего года 22-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, и с фотографиями главарей военных преступников. Кроме того, в публикации приводились ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовное дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма. "Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20221214/natsizm-1838722456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
Жителя Ростова-на-Дону приговорили к штрафу в два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По его данным, в апреле текущего года 22-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, и с фотографиями главарей военных преступников. Кроме того, в публикации приводились ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Уголовное дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма. "Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.