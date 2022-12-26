https://ria.ru/20221226/natsizm-1841364988.html

Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма

Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.12.2022

Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма

Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:01

2022-12-26T13:01

2022-12-26T13:01

происшествия

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По его данным, в апреле текущего года 22-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, и с фотографиями главарей военных преступников. Кроме того, в публикации приводились ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовное дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма. "Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20221214/natsizm-1838722456.html

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ростов-на-дону