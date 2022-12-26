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Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.12.2022
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Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.12.2022
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма
Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:01
2022-12-26T13:01
происшествия
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По его данным, в апреле текущего года 22-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, и с фотографиями главарей военных преступников. Кроме того, в публикации приводились ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовное дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма. "Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону
13:01 26.12.2022
 
Ростовчанина оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к штрафу в два миллиона рублей за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 2 миллиона рублей за публикацию фотографий военных преступников и ложных данных о роли СССР в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По его данным, в апреле текущего года 22-летний житель областного центра разместил в социальной сети публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, и с фотографиями главарей военных преступников. Кроме того, в публикации приводились ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Уголовное дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма. "Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.
Молоток в зале судебных заседаний
14 декабря, 20:05
Жителю Смоленской области дали два года колонии за реабилитацию нацизма
 
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