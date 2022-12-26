https://ria.ru/20221226/mkkk-1841375410.html
МККК допускают к пленным, заявил Фадеев
МККК допускают к пленным, заявил Фадеев - РИА Новости, 26.12.2022
МККК допускают к пленным, заявил Фадеев
Представителей Международного Комитета Красного Креста допускают к украинским пленным, но надо решить бюрократические проволочки, заявил глава Совета по правам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:15
2022-12-26T13:15
2022-12-26T13:15
валерий фадеев
россия
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Представителей Международного Комитета Красного Креста допускают к украинским пленным, но надо решить бюрократические проволочки, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, комментируя сообщения о том, что к пленным якобы не допускают представителей организации. "Это не фейк, но полуправда, потому что ко мне буквально недели две назад, в начале декабря ко мне приходили из Международного Красного Креста целой делегацией. Они рассказывали, что их допускают к пленным, но есть в той же мере какие-то бюрократические проволочки … и их надо как-то решить. Я принял к сведению, и мы будем помогать Красному Кресту", - сказал Фадеев на пресс-конференции. Он подчеркнул, что представители МККК посещают украинских военнопленных в России. "У них были весьма позитивные отчеты о том, как содержатся украинские пленные в российских учреждениях", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20221212/voennoplennye-1838025217.html
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валерий фадеев, россия, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)
Валерий Фадеев, Россия, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК допускают к пленным, заявил Фадеев
Фадеев: МККК допускают к украинским пленным, но есть бюрократические проволочки