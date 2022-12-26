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В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар - РИА Новости, 26.12.2022
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В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар
В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар - РИА Новости, 26.12.2022
В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:29
2022-12-26T10:29
александр малькевич
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар, чтобы зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины. "Предлагаем Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направить в Энергодар группу правозащитников для мониторинга. Миссия должна зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины, так как специалисты МАГАТЭ делают вид, что они не понимают, откуда идут обстрелы, утверждая, что они физики, ядерщики, технари, хотя понятно, что все это лукавство", - сказал РИА Новости Малькевич. Малькевич подчеркнул, что на днях посетил Энергодар и Запорожскую АЭС и смог лично убедиться в разрушениях из-за украинских обстрелов. Он добавил, что, несмотря на сохраняющиеся угрозы обстрелов со стороны Украины, в Энергодаре налаживается мирная жизнь, решаются социальные и бытовые вопросы. "Я пообщался с новоназначенным главой города Эдуардом Сеновозом. Это достойный человек, способный решить проблемы горожан. Убежден, что ситуация в городе контролируемая", - сказал Малькевич.
https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html
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александр малькевич, энергодар, украина, россия, оон, запорожская аэс, магатэ
Александр Малькевич, Энергодар, Украина, Россия, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
10:29 26.12.2022
 
В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар

Зампред Общественной палаты Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЩит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара
Щит с надписью Мы вместе на русском и украинском языках на улице Энергодара - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Щит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар, чтобы зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины.
"Предлагаем Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направить в Энергодар группу правозащитников для мониторинга. Миссия должна зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины, так как специалисты МАГАТЭ делают вид, что они не понимают, откуда идут обстрелы, утверждая, что они физики, ядерщики, технари, хотя понятно, что все это лукавство", - сказал РИА Новости Малькевич.
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Малькевич подчеркнул, что на днях посетил Энергодар и Запорожскую АЭС и смог лично убедиться в разрушениях из-за украинских обстрелов.
"В Энергодаре полно следов обстрелов улиц и домов. Поэтому, пусть представители ООН поживут вместе с жителями Энергодара под обстрелами и все поймут", - подчеркнул Малькевич.
Он добавил, что, несмотря на сохраняющиеся угрозы обстрелов со стороны Украины, в Энергодаре налаживается мирная жизнь, решаются социальные и бытовые вопросы.
"Я пообщался с новоназначенным главой города Эдуардом Сеновозом. Это достойный человек, способный решить проблемы горожан. Убежден, что ситуация в городе контролируемая", - сказал Малькевич.
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Александр МалькевичЭнергодарУкраинаРоссияООНЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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