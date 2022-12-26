В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар
Зампред Общественной палаты Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЩит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара
Щит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар, чтобы зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины.
"Предлагаем Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направить в Энергодар группу правозащитников для мониторинга. Миссия должна зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины, так как специалисты МАГАТЭ делают вид, что они не понимают, откуда идут обстрелы, утверждая, что они физики, ядерщики, технари, хотя понятно, что все это лукавство", - сказал РИА Новости Малькевич.
Малькевич подчеркнул, что на днях посетил Энергодар и Запорожскую АЭС и смог лично убедиться в разрушениях из-за украинских обстрелов.
"В Энергодаре полно следов обстрелов улиц и домов. Поэтому, пусть представители ООН поживут вместе с жителями Энергодара под обстрелами и все поймут", - подчеркнул Малькевич.
Он добавил, что, несмотря на сохраняющиеся угрозы обстрелов со стороны Украины, в Энергодаре налаживается мирная жизнь, решаются социальные и бытовые вопросы.
"Я пообщался с новоназначенным главой города Эдуардом Сеновозом. Это достойный человек, способный решить проблемы горожан. Убежден, что ситуация в городе контролируемая", - сказал Малькевич.
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