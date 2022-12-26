https://ria.ru/20221226/missiya-1841299990.html

В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар

В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар - РИА Новости, 26.12.2022

В Общественной палате призвали ООН направить миссию в Энергодар

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:29

2022-12-26T10:29

2022-12-26T10:29

александр малькевич

энергодар

украина

россия

оон

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188100_0:165:3087:1901_1920x0_80_0_0_fe20582aff7e365945a19b25b62adb82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ООН направить миссию в Энергодар, чтобы зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины. "Предлагаем Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направить в Энергодар группу правозащитников для мониторинга. Миссия должна зафиксировать факты обстрелов города и территории Запорожской АЭС со стороны Украины, так как специалисты МАГАТЭ делают вид, что они не понимают, откуда идут обстрелы, утверждая, что они физики, ядерщики, технари, хотя понятно, что все это лукавство", - сказал РИА Новости Малькевич. Малькевич подчеркнул, что на днях посетил Энергодар и Запорожскую АЭС и смог лично убедиться в разрушениях из-за украинских обстрелов. Он добавил, что, несмотря на сохраняющиеся угрозы обстрелов со стороны Украины, в Энергодаре налаживается мирная жизнь, решаются социальные и бытовые вопросы. "Я пообщался с новоназначенным главой города Эдуардом Сеновозом. Это достойный человек, способный решить проблемы горожан. Убежден, что ситуация в городе контролируемая", - сказал Малькевич.

https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html

https://ria.ru/20221225/krym-1841193859.html

энергодар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр малькевич, энергодар, украина, россия, оон, запорожская аэс, магатэ