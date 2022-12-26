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Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 26.12.2022
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Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 26.12.2022
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, которое прошло в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:16
2022-12-26T18:19
безопасность
сергей шойгу
россия
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, которое прошло в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве. "В своем вступительном слове Сергей Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны России по ряду направлений в уходящем году. Министр обороны отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, сергей шойгу, россия, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Национальный центр управления обороной РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:16 26.12.2022 (обновлено: 18:19 26.12.2022)
 
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны

Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, которое прошло в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.
"В своем вступительном слове Сергей Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны России по ряду направлений в уходящем году. Министр обороны отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества", - сообщили в Минобороны.
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БезопасностьСергей ШойгуРоссияНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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