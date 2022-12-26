https://ria.ru/20221226/minoborony-1841485911.html
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 26.12.2022
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, которое прошло в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:16
2022-12-26T18:16
2022-12-26T18:19
безопасность
сергей шойгу
россия
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, которое прошло в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве. "В своем вступительном слове Сергей Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны России по ряду направлений в уходящем году. Министр обороны отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791080098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Национальный центр управления обороной РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:16 26.12.2022 (обновлено: 18:19 26.12.2022)
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны