https://ria.ru/20221226/minekonomrazvitiya-1841479986.html
В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока
В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока - РИА Новости, 26.12.2022
В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока
Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:49
2022-12-26T18:49
2022-12-26T18:49
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туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
максим решетников
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников. Ранее в Ростуризме сообщали, что выездной турпоток в 2019 году составил 45,3 миллиона поездок. Таким образом, показатель может сократиться по итогам 2022 года примерно до 19 миллионов человек. "Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое — расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом — в 32", — добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), максим решетников, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Максим Решетников, Владимир Путин
В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока
Решетников: выездной турпоток в 2022 году упадет на 26 миллионов человек
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее в Ростуризме сообщали, что выездной турпоток в 2019 году составил 45,3 миллиона поездок. Таким образом, показатель может сократиться по итогам 2022 года примерно до 19 миллионов человек.
"Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое — расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом — в 32", — добавил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.