https://ria.ru/20221226/minekonomrazvitiya-1841479986.html

В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока

В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока - РИА Новости, 26.12.2022

В Минэкономразвития прогнозируют падение выездного турпотока

Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:49

2022-12-26T18:49

2022-12-26T18:49

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

максим решетников

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников. Ранее в Ростуризме сообщали, что выездной турпоток в 2019 году составил 45,3 миллиона поездок. Таким образом, показатель может сократиться по итогам 2022 года примерно до 19 миллионов человек. "Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое — расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом — в 32", — добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221226/turisty-1841374901.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), максим решетников, владимир путин