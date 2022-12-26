https://ria.ru/20221226/mestorozhdenie-1841518617.html

Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море - РИА Новости, 26.12.2022

Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:25

2022-12-26T20:25

2022-12-26T20:54

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

экономика

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805107314_0:336:3003:2025_1920x0_80_0_0_6aa9ca5887850cfcc80db8a4998bfd80.jpg

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.Ранее объявленные запасы составляли около 540 миллиардов кубических метров."Наши запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. Природный газ, который мы обнаружили в Черном море, стоит на международных рынках 1 триллион долларов при сегодняшних показателях", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика, черное море