Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/mestorozhdenie-1841518617.html
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море - РИА Новости, 26.12.2022
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:25
2022-12-26T20:54
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
экономика
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805107314_0:336:3003:2025_1920x0_80_0_0_6aa9ca5887850cfcc80db8a4998bfd80.jpg
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.Ранее объявленные запасы составляли около 540 миллиардов кубических метров."Наши запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. Природный газ, который мы обнаружили в Черном море, стоит на международных рынках 1 триллион долларов при сегодняшних показателях", - добавил турецкий лидер.
https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805107314_559:269:2930:2048_1920x0_80_0_0_1881e4e25d01de2da2aa451dc96a5879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика, черное море
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Экономика, Черное море
20:25 26.12.2022 (обновлено: 20:54 26.12.2022)
 
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

Эрдоган: Турция обнаружила 58 миллиардов кубометров запасов природного газа в Черном море

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой", - сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
Ранее объявленные запасы составляли около 540 миллиардов кубических метров.
"Наши запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. Природный газ, который мы обнаружили в Черном море, стоит на международных рынках 1 триллион долларов при сегодняшних показателях", - добавил турецкий лидер.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:39
Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреЭкономикаЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала