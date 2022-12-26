20:25 26.12.2022 (обновлено: 20:54 26.12.2022)
Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море
Эрдоган: Турция обнаружила 58 миллиардов кубометров запасов природного газа в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой", - сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
Ранее объявленные запасы составляли около 540 миллиардов кубических метров.
"Наши запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. Природный газ, который мы обнаружили в Черном море, стоит на международных рынках 1 триллион долларов при сегодняшних показателях", - добавил турецкий лидер.
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