Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/medvedev-1841451770.html
Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций
Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций
Санкции против России вводят для информационной и научно-технологической блокады, стране нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:34
2022-12-26T16:34
дмитрий медведев
россия
санкции в отношении россии
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840959384_0:242:2257:1512_1920x0_80_0_0_a551d943d1b3d27f8487f4588ed18c1d.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Санкции против России вводят для информационной и научно-технологической блокады, стране нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие экономики, обеспечение конкурентоспособности и безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Медведев отметил, что на сегодняшний день гранты для перспективных научных исследований и разработок в РФ представляют собой разветвленную и продуманную сеть поддержки, которая позволяет исследователям планировать работу далеко вперед. Кроме того, по словам Медведева, выстроена система независимой экспертизы, которая позволяет определять наиболее перспективные проекты. "Эти задачи сейчас как никогда актуальны, поскольку санкции, введенные против нашей страны, носят беспрецедентный характер, нам пытаются устроить информационную и научно-технологическую блокаду. Для достижения этих целей, по сути, подводятся под санкции целые отрасли. Нам нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие нашей экономики, ее конкурентоспособность в мире, ну и ее обороноспособность и безопасность, безусловно", - сказал зампредседателя российского Совбеза. Также он сообщил, что в ходе заседания участникам предстоит сформировать список соискателей на государственную премию РФ в области науки и технологий. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что, "к сожалению, их по-прежнему не так много, как нам всем бы хотелось, для того, чтобы обеспечить максимально широкие возможности отбора". Медведев подчеркнул, что, когда речь идет о президентских премиях для молодых ученых, то ситуация с количеством заявок выглядит намного лучше. "Нужно активнее вести поиск работ, достойных самой высокой нашей награды и поддержки государства", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20221226/ekonomika-1841358468.html
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841258335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840959384_188:144:2013:1512_1920x0_80_0_0_740acac05631b535159b6ff412e5219a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии, санкции, экономика
Дмитрий Медведев, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика
16:34 26.12.2022
 
Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций

Медведев заявил об актуальности научных разработок и исследований в условиях санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Санкции против России вводят для информационной и научно-технологической блокады, стране нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие экономики, обеспечение конкурентоспособности и безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Медведев отметил, что на сегодняшний день гранты для перспективных научных исследований и разработок в РФ представляют собой разветвленную и продуманную сеть поддержки, которая позволяет исследователям планировать работу далеко вперед. Кроме того, по словам Медведева, выстроена система независимой экспертизы, которая позволяет определять наиболее перспективные проекты.
Лавров: Запад теряет возможность рулить в мировой экономике - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 12:45
Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров
"Эти задачи сейчас как никогда актуальны, поскольку санкции, введенные против нашей страны, носят беспрецедентный характер, нам пытаются устроить информационную и научно-технологическую блокаду. Для достижения этих целей, по сути, подводятся под санкции целые отрасли. Нам нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие нашей экономики, ее конкурентоспособность в мире, ну и ее обороноспособность и безопасность, безусловно", - сказал зампредседателя российского Совбеза.
Также он сообщил, что в ходе заседания участникам предстоит сформировать список соискателей на государственную премию РФ в области науки и технологий. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что, "к сожалению, их по-прежнему не так много, как нам всем бы хотелось, для того, чтобы обеспечить максимально широкие возможности отбора". Медведев подчеркнул, что, когда речь идет о президентских премиях для молодых ученых, то ситуация с количеством заявок выглядит намного лучше.
"Нужно активнее вести поиск работ, достойных самой высокой нашей награды и поддержки государства", - отметил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 23:16
Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики
 
Дмитрий МедведевРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала