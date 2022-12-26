https://ria.ru/20221226/medvedev-1841451770.html

Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций

Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций - РИА Новости, 26.12.2022

Медведев заявил об актуальности научных разработок в условиях санкций

Санкции против России вводят для информационной и научно-технологической блокады, стране нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:34

2022-12-26T16:34

2022-12-26T16:34

дмитрий медведев

россия

санкции в отношении россии

санкции

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Санкции против России вводят для информационной и научно-технологической блокады, стране нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие экономики, обеспечение конкурентоспособности и безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Медведев отметил, что на сегодняшний день гранты для перспективных научных исследований и разработок в РФ представляют собой разветвленную и продуманную сеть поддержки, которая позволяет исследователям планировать работу далеко вперед. Кроме того, по словам Медведева, выстроена система независимой экспертизы, которая позволяет определять наиболее перспективные проекты. "Эти задачи сейчас как никогда актуальны, поскольку санкции, введенные против нашей страны, носят беспрецедентный характер, нам пытаются устроить информационную и научно-технологическую блокаду. Для достижения этих целей, по сути, подводятся под санкции целые отрасли. Нам нужны новые подходы во всех сферах, от которых зависит стабильное развитие нашей экономики, ее конкурентоспособность в мире, ну и ее обороноспособность и безопасность, безусловно", - сказал зампредседателя российского Совбеза. Также он сообщил, что в ходе заседания участникам предстоит сформировать список соискателей на государственную премию РФ в области науки и технологий. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что, "к сожалению, их по-прежнему не так много, как нам всем бы хотелось, для того, чтобы обеспечить максимально широкие возможности отбора". Медведев подчеркнул, что, когда речь идет о президентских премиях для молодых ученых, то ситуация с количеством заявок выглядит намного лучше. "Нужно активнее вести поиск работ, достойных самой высокой нашей награды и поддержки государства", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20221226/ekonomika-1841358468.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841258335.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии, санкции, экономика