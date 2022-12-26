https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841350812.html

В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь

В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь - РИА Новости, 26.12.2022

В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь

На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Калужской области в 2023 году будет выделено более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:31

2022-12-26T12:31

2022-12-26T12:31

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Калужской области в 2023 году будет выделено более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил о реализации в регионе программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Программа обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь, основана на методах подушевого нормативного планирования и финансового обеспечения медицинской помощи, единых для всех субъектов Российской Федерации. "По информации Константина Пахоменко, стоимость региональной программы в 2023 году составляет более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году. Из них 15,6 миллиарда рублей – средства обязательного медицинского страхования, 4,6 миллиарда рублей – областного бюджета", - говорится в сообщении. По данным правительства Калужской области, финансовое обеспечение программы ОМС в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1,6 миллиарда рублей. В том числе по скорой медицинской помощи - на 115 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом отмечается значительное увеличение - на 16,7% - среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров. Средние нормативы объема при экстракорпоральном оплодотворении увеличились по сравнению с 2022 годом на 20,9%. Также, сообщает правительство региона, в 2023 году льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета на сумму 1,6 миллиарда рублей, что на 119 миллионов рублей выше, чем в этом году. В целом одобрив планы по реализации программы госгарантий, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что президент страны обозначил приоритетными в здравоохранении такие направления, как модернизация первичного звена, снижение смертности, заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, диспансеризацию населения, развитие высокотехнологичной медицины. "Мы проводим комплекс работ по всем этим направлениям. Наряду с ними мы должны учитывать необходимость проведения реабилитации и оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221226/reanimatsiya-1841287081.html

https://ria.ru/20221215/mediki-1839024781.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калужская область, владислав шапша