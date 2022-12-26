Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841350812.html
В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь
В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь - РИА Новости, 26.12.2022
В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь
На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Калужской области в 2023 году будет выделено более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:31
2022-12-26T12:31
калужская область
калужская область
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a58f2faea5fdb5e1b02d5560ad86d08.jpg
КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Калужской области в 2023 году будет выделено более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году, сообщило правительство региона. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил о реализации в регионе программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Программа обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь, основана на методах подушевого нормативного планирования и финансового обеспечения медицинской помощи, единых для всех субъектов Российской Федерации. "По информации Константина Пахоменко, стоимость региональной программы в 2023 году составляет более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году. Из них 15,6 миллиарда рублей – средства обязательного медицинского страхования, 4,6 миллиарда рублей – областного бюджета", - говорится в сообщении. По данным правительства Калужской области, финансовое обеспечение программы ОМС в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1,6 миллиарда рублей. В том числе по скорой медицинской помощи - на 115 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом отмечается значительное увеличение - на 16,7% - среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров. Средние нормативы объема при экстракорпоральном оплодотворении увеличились по сравнению с 2022 годом на 20,9%. Также, сообщает правительство региона, в 2023 году льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета на сумму 1,6 миллиарда рублей, что на 119 миллионов рублей выше, чем в этом году. В целом одобрив планы по реализации программы госгарантий, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что президент страны обозначил приоритетными в здравоохранении такие направления, как модернизация первичного звена, снижение смертности, заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, диспансеризацию населения, развитие высокотехнологичной медицины. "Мы проводим комплекс работ по всем этим направлениям. Наряду с ними мы должны учитывать необходимость проведения реабилитации и оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221226/reanimatsiya-1841287081.html
https://ria.ru/20221215/mediki-1839024781.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18c597f4e26b93d38dfa90a4208bedb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
12:31 26.12.2022
 
В Калужской области выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь

В Калужской области в 2023 году выделят 20 миллиардов рублей на бесплатную медпомощь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Калужской области в 2023 году будет выделено более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил о реализации в регионе программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Программа обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь, основана на методах подушевого нормативного планирования и финансового обеспечения медицинской помощи, единых для всех субъектов Российской Федерации.
"По информации Константина Пахоменко, стоимость региональной программы в 2023 году составляет более 20 миллиардов рублей, что на 6,2% больше, чем в 2022 году. Из них 15,6 миллиарда рублей – средства обязательного медицинского страхования, 4,6 миллиарда рублей – областного бюджета", - говорится в сообщении.
По данным правительства Калужской области, финансовое обеспечение программы ОМС в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1,6 миллиарда рублей. В том числе по скорой медицинской помощи - на 115 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом отмечается значительное увеличение - на 16,7% - среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров.
Ракова о цифровой реанимации в больницах Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 09:33
В ведущих московских больницах опробуют "цифровую реанимацию"
Средние нормативы объема при экстракорпоральном оплодотворении увеличились по сравнению с 2022 годом на 20,9%.
Также, сообщает правительство региона, в 2023 году льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета на сумму 1,6 миллиарда рублей, что на 119 миллионов рублей выше, чем в этом году.
В целом одобрив планы по реализации программы госгарантий, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что президент страны обозначил приоритетными в здравоохранении такие направления, как модернизация первичного звена, снижение смертности, заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, диспансеризацию населения, развитие высокотехнологичной медицины. "Мы проводим комплекс работ по всем этим направлениям. Наряду с ними мы должны учитывать необходимость проведения реабилитации и оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.
Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:39Специальная военная операция на Украине
Медики возвращают в строй до 97 процентов раненых, заявили в Минобороны
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала