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На манифестацию в Париже вышли сотни курдов - РИА Новости, 26.12.2022
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На манифестацию в Париже вышли сотни курдов
На манифестацию в Париже вышли сотни курдов - РИА Новости, 26.12.2022
На манифестацию в Париже вышли сотни курдов
Сотни курдов в Париже вышли на манифестацию в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:09
2022-12-26T16:41
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Сотни курдов в Париже вышли на манифестацию в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Колонна манифестантов стартовала в полдень с улицы Данган в 10-м округе Парижа, где в пятницу мужчина застрелил трех представителей курдской общины. Участники акции пройдут маршем до улицы Ла Файет, где в январе 2013 были убиты три других курдских активиста. Организаторы призывают демонстрантов к порядку и к соблюдению требований полиции. В субботу демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка, несколько драк вспыхнуло и между протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать автомобили, поджигать мебель и мусорные баки. Они также вынимают булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов. За день до этого 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три курдских активиста, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа ведет расследование по делу о намеренном убийстве.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
15:09 26.12.2022 (обновлено: 16:41 26.12.2022)
 
На манифестацию в Париже вышли сотни курдов

Сотни курдов вышли на манифестацию в Париже в память о застреленных в пятницу активистах

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста курдов на площадь Республики в Париже
Участники акции протеста курдов на площадь Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста курдов на площадь Республики в Париже
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Сотни курдов в Париже вышли на манифестацию в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна манифестантов стартовала в полдень с улицы Данган в 10-м округе Парижа, где в пятницу мужчина застрелил трех представителей курдской общины. Участники акции пройдут маршем до улицы Ла Файет, где в январе 2013 были убиты три других курдских активиста. Организаторы призывают демонстрантов к порядку и к соблюдению требований полиции.
В субботу демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка, несколько драк вспыхнуло и между протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать автомобили, поджигать мебель и мусорные баки. Они также вынимают булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.
За день до этого 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три курдских активиста, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа ведет расследование по делу о намеренном убийстве.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 19:52
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже
 
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