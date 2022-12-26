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В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры - РИА Новости, 26.12.2022
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Липецкая область
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В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры
В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры - РИА Новости, 26.12.2022
В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры
Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:42
2022-12-26T10:42
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в доме 357 квартир, в которые скоро переедут больше 800 человек. Причём у многих даже увеличится жилплощадь.Артамонов отметил, что в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселить порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" ведётся строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах региона. Выполнение этих работ позволит области завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года."Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно в следующем году. В новые квартиры переедут все, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Готовимся к реализации следующей программы, опыт у нас хороший – будем строить дома, чтобы как можно быстрее люди могли улучшить условия проживания", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
10:42 26.12.2022
 

В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в доме 357 квартир, в которые скоро переедут больше 800 человек. Причём у многих даже увеличится жилплощадь.
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Артамонов отметил, что в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселить порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" ведётся строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах региона. Выполнение этих работ позволит области завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года.
"Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно в следующем году. В новые квартиры переедут все, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Готовимся к реализации следующей программы, опыт у нас хороший – будем строить дома, чтобы как можно быстрее люди могли улучшить условия проживания", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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