https://ria.ru/20221226/lipetsk-1841303027.html
В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры
В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры - РИА Новости, 26.12.2022
В Липецке более 800 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры
Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:42
2022-12-26T10:42
2022-12-26T10:42
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в доме 357 квартир, в которые скоро переедут больше 800 человек. Причём у многих даже увеличится жилплощадь.Артамонов отметил, что в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселить порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" ведётся строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах региона. Выполнение этих работ позволит области завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года."Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно в следующем году. В новые квартиры переедут все, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Готовимся к реализации следующей программы, опыт у нас хороший – будем строить дома, чтобы как можно быстрее люди могли улучшить условия проживания", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221219/averov-1839708466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Новые квартиры в 17 этажном доме получили липчане по программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в доме 357 квартир, в которые скоро переедут больше 800 человек. Причём у многих даже увеличится жилплощадь.
Артамонов отметил, что в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселить порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" ведётся строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах региона. Выполнение этих работ позволит области завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года.
"Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно в следующем году. В новые квартиры переедут все, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Готовимся к реализации следующей программы, опыт у нас хороший – будем строить дома, чтобы как можно быстрее люди могли улучшить условия проживания", – сказал Артамонов
.