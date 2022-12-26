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Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2022
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Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году
Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2022
Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году
"АвтоВАЗ" презентовал первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с презентации новинки. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:03
2022-12-26T14:05
экономика
технологии
максим соколов
автоваз
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ИЖЕВСК, 26 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с презентации новинки.О начале проекта "АвтоВАЗ" сообщил еще в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. Ожидается, что первая опытная партия электромобилей будет выпущена в конце 2023 года.Lada e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона, рассказали в "АвтоВАЗе". В компании также уточнили, что прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, Lada e-Largus – это самый локализованный российский электромобиль, в отличие от всех представленных недавно проектов других российских производителей, занимающихся крупноузловой сборкой иностранных моделей.Серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году, сообщил журналистам Соколов. "С 2024 года серийное производство, но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платёжеспособный спрос и объём господдержки", - сказал он во время презентации новинки на заводе в Ижевске. "Я бы в отношении цены не загадывал, но я могу точно сказать, что она будет конкурентной. Во-первых, потому что этот автомобиль отечественный, а во-вторых, мы рассчитываем на максимальный уровень господдержки. Поэтому сейчас с учетом прогнозов по инфляции 2024 года презентовать ценник еще рановато, но мы сориентированы на то, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль", - добавил он.Соколов также уточнил, что первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года.
https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html
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экономика, технологии, максим соколов, автоваз
Экономика, Технологии, Максим Соколов, АвтоВАЗ
14:03 26.12.2022 (обновлено: 14:05 26.12.2022)
 
Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: серийное производство электромобиля e-Largus начнут в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкLada Largus на конвейере
Lada Largus на конвейере - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Lada Largus на конвейере. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 26 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с презентации новинки.
О начале проекта "АвтоВАЗ" сообщил еще в августе, во время объявления о смене индустриальной политики - переносе производства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти. Ожидается, что первая опытная партия электромобилей будет выпущена в конце 2023 года.
Lada e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона, рассказали в "АвтоВАЗе". В компании также уточнили, что прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.
По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, Lada e-Largus – это самый локализованный российский электромобиль, в отличие от всех представленных недавно проектов других российских производителей, занимающихся крупноузловой сборкой иностранных моделей.
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Серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году, сообщил журналистам Соколов. "С 2024 года серийное производство, но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платёжеспособный спрос и объём господдержки", - сказал он во время презентации новинки на заводе в Ижевске.
"Я бы в отношении цены не загадывал, но я могу точно сказать, что она будет конкурентной. Во-первых, потому что этот автомобиль отечественный, а во-вторых, мы рассчитываем на максимальный уровень господдержки. Поэтому сейчас с учетом прогнозов по инфляции 2024 года презентовать ценник еще рановато, но мы сориентированы на то, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль", - добавил он.
Соколов также уточнил, что первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года.
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ЭкономикаТехнологииМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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