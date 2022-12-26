https://ria.ru/20221226/krushenie-1841270799.html

СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение

СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение

Самолет ВВС Южной Кореи, предположительно штурмовик KA-1, потерпел крушение в провинции Канвондо, оба пилота спаслись, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T06:39

2022-12-26T06:39

2022-12-26T07:04

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Самолет ВВС Южной Кореи, предположительно штурмовик KA-1, потерпел крушение в провинции Канвондо, оба пилота спаслись, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что инцидент произошел в уезде Хвенсон провинции Канвондо. Оба пилота истребителя смогли катапультироваться и находятся в сознании. Пожарные везут их в больницу. Легкий штурмовик КА-1 разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) для ВВС Республики Корея на основе одномоторного учебно-тренировочного самолета KT-1. КА-1 оснащен средствами легкой атаки и возможностями передового наведения, может играть роль поддержки истребителей при ударах "воздух-земля".

https://ria.ru/20221031/ucheniya-1827982152.html

южная корея

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в мире, южная корея