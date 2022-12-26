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СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение
СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение
Самолет ВВС Южной Кореи, предположительно штурмовик KA-1, потерпел крушение в провинции Канвондо, оба пилота спаслись, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T06:39
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в мире
южная корея
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Самолет ВВС Южной Кореи, предположительно штурмовик KA-1, потерпел крушение в провинции Канвондо, оба пилота спаслись, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что инцидент произошел в уезде Хвенсон провинции Канвондо. Оба пилота истребителя смогли катапультироваться и находятся в сознании. Пожарные везут их в больницу. Легкий штурмовик КА-1 разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) для ВВС Республики Корея на основе одномоторного учебно-тренировочного самолета KT-1. КА-1 оснащен средствами легкой атаки и возможностями передового наведения, может играть роль поддержки истребителей при ударах "воздух-земля".
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
06:39 26.12.2022 (обновлено: 07:04 26.12.2022)
 
СМИ: штурмовик ВВС Южной Кореи потерпел крушение

Ренхап: в провинции Канвондо разбился самолет ВВС Южной Кореи, предположительно КА-1

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Самолет ВВС Южной Кореи, предположительно штурмовик KA-1, потерпел крушение в провинции Канвондо, оба пилота спаслись, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что инцидент произошел в уезде Хвенсон провинции Канвондо. Оба пилота истребителя смогли катапультироваться и находятся в сознании. Пожарные везут их в больницу.
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
31 октября, 01:20
СМИ: США и Южная Корея начали крупные совместные военные учения
Легкий штурмовик КА-1 разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) для ВВС Республики Корея на основе одномоторного учебно-тренировочного самолета KT-1. КА-1 оснащен средствами легкой атаки и возможностями передового наведения, может играть роль поддержки истребителей при ударах "воздух-земля".
 
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