https://ria.ru/20221226/kosovo-1841490879.html

МИД призвал не игнорировать резолюцию Совбеза ООН по Косово

МИД призвал не игнорировать резолюцию Совбеза ООН по Косово - РИА Новости, 26.12.2022

МИД призвал не игнорировать резолюцию Совбеза ООН по Косово

Попытки подорвать или игнорировать резолюцию Совбеза ООН 1244 по Косово недопустимы, вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:31

2022-12-26T18:31

2022-12-26T18:31

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Попытки подорвать или игнорировать резолюцию Совбеза ООН 1244 по Косово недопустимы, вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает "приштинских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Резолюция 1244 была принята 10 июня 1999 года, она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в тогдашней Югославии. "Уже семнадцать дней сербы несут дежурство на баррикадах, возведенных ими на севере края в знак протеста против задержания косоварами бывшего сотрудника местной "полиции" серба Деяна Пантича. Такая легитимная форма мирного, ненасильственного сопротивления регулярным акциям устрашения и дискриминации по национальному признаку вызвала яростное озлобление косовоалбанских "властей", - сообщила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее оценке, "развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее... выступают в роли статистов, потворствуют эскалации". "Разговаривать с сербами США и Евросоюз продолжают свысока, то и дело срываются на наглую раздачу указаний. Характерным примером стали нотации Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который безапелляционно велел сербам "немедленно убрать" баррикады. Столь откровенное подыгрывание Брюсселя аппетитам косоваров переходит все мыслимые пределы цинизма. Постоянный нажим Евросоюза и ведущих стран-членов на косовских сербов резко контрастирует с их гробовым молчанием по поводу игнорирования Приштиной обязательства создать в крае Сообщество сербских муниципалитетов", - констатировала Захарова. По ее словам, косовары "только получают поблажки – будь то в виде либерализации визового режима или благосклонного приема к рассмотрению заявки самозваной "Республики Косово" на членство в ЕС". "Ключевой предпосылкой косовского урегулирования, если кто-то действительно стремится к миру, является твердое соблюдение его международно-правовых основ. Попытки подорвать либо игнорировать фундаментальную резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 недопустимы. Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта", - резюмировала официальный представитель МИД РФ. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.

https://ria.ru/20221226/kosovo-1841268531.html

https://ria.ru/20221222/aktsiya-1840595441.html

https://ria.ru/20221218/kosovo-1839559675.html

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, косово, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, совет безопасности оон, европа, сербия