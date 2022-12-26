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СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы
СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы
Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T04:18
2022-12-26T04:22
в мире
альбин курти
косово
чехия
приштина
нато
евросоюз
совет евросоюза
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, передает агентство Рейтер. По его данным, в KFOR заявили, что выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате происшествия никто не пострадал. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Ряд стран ЕС – Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния – не признают Косово.
https://ria.ru/20221221/kosovo-1840331665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221221/kosovo-1840255509.html
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в мире, альбин курти, косово, чехия, приштина, нато, евросоюз, совет евросоюза, ми-35
В мире, Альбин Курти, Косово, Чехия, Приштина, НАТО, Евросоюз, Совет Евросоюза, Ми-35
04:18 26.12.2022 (обновлено: 04:22 26.12.2022)
 
СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы

Reuters: в северной части Косово недалеко от патруля сил НАТО раздались выстрелы

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово в Митровице
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово в Митровице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, передает агентство Рейтер.
По его данным, в KFOR заявили, что выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате происшествия никто не пострадал.
Закрытый пограничный переход Яринье в Косово - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 17:35
МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Ряд стран ЕС – Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния – не признают Косово.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 14:55В мире
Брюссель рассмотрит заявку Косова на присоединение к ЕС, пишут СМИ
 
В миреАльбин КуртиКосовоЧехияПриштинаНАТОЕвросоюзСовет ЕвросоюзаМи-35
 
 
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