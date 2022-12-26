04:18 26.12.2022 (обновлено: 04:22 26.12.2022)
СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы
Reuters: в северной части Косово недалеко от патруля сил НАТО раздались выстрелы
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово в Митровице
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово в Митровице. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, передает агентство Рейтер.
По его данным, в KFOR заявили, что выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате происшествия никто не пострадал.
21 декабря, 17:35МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Ряд стран ЕС – Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния – не признают Косово.