https://ria.ru/20221226/kosovo-1841268531.html

СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы

СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: в Косово недалеко от патруля НАТО раздались выстрелы

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T04:18

2022-12-26T04:18

2022-12-26T04:22

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила, что недалеко от патруля сил альянса в северной части региона был открыт огонь, передает агентство Рейтер. По его данным, в KFOR заявили, что выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате происшествия никто не пострадал. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Ряд стран ЕС – Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния – не признают Косово.

https://ria.ru/20221221/kosovo-1840331665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/kosovo-1840255509.html

косово

чехия

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в мире, альбин курти, косово, чехия, приштина, нато, евросоюз, совет евросоюза, ми-35