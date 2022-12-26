Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
"КоШарики-Шоу" — самая представительная выставка котят всех пород.
"КоШарики-Шоу" — самая представительная выставка котят всех пород.
Лучшие российские питомники привезли в Москву своих породистых любимцев.
Лучшие российские питомники привезли в Москву своих породистых любимцев.
Посетителям довелось увидеть самых больших и маленьких кошек в мире.
Посетителям довелось увидеть самых больших и маленьких кошек в мире.
Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.
Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.
С каждым годом все больший интерес зрители проявляют к экзотическим эльфам.
С каждым годом все больший интерес зрители проявляют к экзотическим эльфам.
Всего "КоШарики-Шоу" представили животных более двух десятков пород.
Всего "КоШарики-Шоу" представили животных более двух десятков пород.
Бурманские кошки на выставке в Москве.
С котятами можно было познакомиться поближе, узнать об их характере.
С котятами можно было познакомиться поближе, узнать об их характере.
Специалисты охотно рассказывали об особенностях содержания разных кошек.
Специалисты охотно рассказывали об особенностях содержания разных кошек.
"КоШарики Шоу" подарили гостям незабываемые впечатления.
"КоШарики Шоу" подарили гостям незабываемые впечатления.