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Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
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Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 26.12.2022
Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы, от которых невозможно оторвать глаз,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:40
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фото
животные
домашние животные
кошки
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Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы, от которых невозможно оторвать глаз, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, животные, домашние животные, кошки
Фото, Животные, домашние животные, кошки
15:40 26.12.2022 (обновлено: 15:42 26.12.2022)
 

Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Читать ria.ru в
Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы, от которых невозможно оторвать глаз, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

"КоШарики-Шоу" — самая представительная выставка котят всех пород.

Кошка породы британская длинношерстная на выставке КоШарики Шоу в Москве
1 из 10

"КоШарики-Шоу" — самая представительная выставка котят всех пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Лучшие российские питомники привезли в Москву своих породистых любимцев.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
2 из 10

Лучшие российские питомники привезли в Москву своих породистых любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Посетителям довелось увидеть самых больших и маленьких кошек в мире.

Кошка породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве
3 из 10

Посетителям довелось увидеть самых больших и маленьких кошек в мире.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
4 из 10

Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

С каждым годом все больший интерес зрители проявляют к экзотическим эльфам.

Кошки породы эльф на выставке КоШарики Шоу в Москве
5 из 10

С каждым годом все больший интерес зрители проявляют к экзотическим эльфам.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Всего "КоШарики-Шоу" представили животных более двух десятков пород.

Кошка породы хайленд-фолд на выставке КоШарики Шоу
6 из 10

Всего "КоШарики-Шоу" представили животных более двух десятков пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Бурманские кошки на выставке в Москве.

Кошки породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве.
7 из 10

Бурманские кошки на выставке в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

С котятами можно было познакомиться поближе, узнать об их характере.

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
8 из 10

С котятами можно было познакомиться поближе, узнать об их характере.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Специалисты охотно рассказывали об особенностях содержания разных кошек.

Кошка породы ориентальная на выставке КоШарики Шоу в Москве
9 из 10

Специалисты охотно рассказывали об особенностях содержания разных кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

"КоШарики Шоу" подарили гостям незабываемые впечатления.

Котята британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
10 из 10

"КоШарики Шоу" подарили гостям незабываемые впечатления.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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