https://ria.ru/20221226/koshariki-1841338841.html

Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 26.12.2022

Лучший подарок: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы, от которых невозможно оторвать глаз,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:42

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Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы, от которых невозможно оторвать глаз, — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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