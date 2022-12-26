https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841315672.html

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1024 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:15

2022-12-26T11:15

2022-12-26T11:23

распространение коронавируса

москва

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1024 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1024, госпитализированы 108 человек, выздоровели 970 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1475 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлено 3 293 090 случаев коронавируса, выздоровели 3 097 488 человек, умерли 47 402 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/kitay-1841250565.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19