https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841315672.html
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1024 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:15
2022-12-26T11:15
2022-12-26T11:23
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1024 случая COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1024, госпитализированы 108 человек, выздоровели 970 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1475 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлено 3 293 090 случаев коронавируса, выздоровели 3 097 488 человек, умерли 47 402 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/kitay-1841250565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:15 26.12.2022 (обновлено: 11:23 26.12.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1024 случая COVID-19, умерли 17 человек