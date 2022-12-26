https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841311249.html

В России за сутки госпитализировали 528 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 528 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2022

В России за сутки госпитализировали 528 заболевших COVID-19

Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:03

2022-12-26T11:03

2022-12-26T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 528 человек, на 15,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 регионах, снижение - в 41 регионе, ситуация не изменилась в 21 регионе. "Выздоровело за сутки 5 577 человек, или на 9,7% меньше в сравнении с 25 декабря 2022 года. Выявлено 5 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 5,2 и снизился на 11,8%. Рост числа госпитализаций произошел в 21 субъекте, в том числе в восьми регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по стране. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 32,2 и снизился на 7,3%. Рост заболеваемости отмечен в 23 субъектах, в том числе в девяти регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19